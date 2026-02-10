Joven pidió la eutanasia tras enfermedad laboral: así fue el deterioro de su salud

Un joven trabajador del sector salud y del área de servicios aseguró que su vida cambió por completo después de enfermar a causa de su trabajo. Se trata de Alejandro, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería, agente de un call center bilingüe y deportista de porrismo profesional. Hoy enfrenta una discapacidad severa, recibe cuidados paliativos y mantiene su solicitud de eutanasia.

En una entrevista en el pódcast Vamos pa’ eso, Alejandro contó que su estado de salud comenzó a deteriorarse durante su etapa laboral en un call center, donde usaba diademas a alto volumen durante largas jornadas. Según su testimonio, esa rutina le provocó episodios repetidos de otitis, acompañados de dolor intenso y supuración en los oídos.

Puedes leer: Signo de cuerpo en descomposición con espuma; revela detalles sobre la muerte



A pesar de las molestias constantes, afirmó que no recibió el acompañamiento adecuado por parte de su EPS ni comprensión por parte de su entorno laboral. “Yo seguía trabajando con dolor, con molestias, pero nadie me decía qué hacer ni me daban una solución real”, relató en el programa.

Antes de llegar a ese empleo, Alejandro había trabajado como auxiliar de enfermería y mantenía una vida activa gracias al deporte. Practicaba porrismo profesional y aseguraba sentirse fuerte y estable. Con el paso del tiempo, las infecciones auditivas se volvieron frecuentes y, según explicó, empezaron a aparecer otros síntomas como mareos intensos y dificultad para caminar.

Así empezaron las dificultades en su salud

Publicidad

En el pódcast también narró un episodio que, según él, marcó un punto crítico. Contó que acudió a una consulta médica por sus problemas en el oído y que una enfermera realizó un procedimiento de limpieza que, en lugar de aliviarlo, terminó agravando su condición.

“Yo entré a ese consultorio y lo primero que hizo la enfermera fue decirme: ‘Siéntese que tengo más pacientes afuera’. Entonces yo me senté, alistó las cosas, cogió el agua y en mi oído izquierdo, que era el que más estaba afectado, me hizo duro con la jeringa y me dijo: ‘Le tengo que hacer más duro’. Yo le dije: ‘Eso médicamente está permitido’, y ella me respondió: ‘Sí, así se quitan las cosas’”, contó Alejandro durante la entrevista.

Publicidad

Después de ese procedimiento, aseguró que sus problemas físicos aumentaron. El vértigo se hizo más fuerte y llegó a un punto en el que no podía caminar con normalidad. A partir de ahí, su vida laboral y personal se transformó por completo. Dejó de trabajar, perdió su rutina deportiva y pasó a depender de cuidados constantes.

Puedes leer: Denuncian aplicación de eutanasia a perritos sanos; hay chats de veterinarios burlándose

Joven pidió la eutanasia tras presentar enfermedad laboral

El impacto emocional también fue grande. En el pódcast, Alejandro recordó que en medio de su situación llegó a decirle a su familia: “Ya no quiero vivir más. Yo quiero pedir la eutanasia. Esto no es vida para nadie”. Esa frase, según relató, salió del cansancio físico y mental que venía acumulando por meses.

Su hermano, según contó, intentó animarlo de una manera particular: manteniendo activas sus redes sociales y mostrándole videos de cuando entrenaba y trabajaba sin limitaciones. “Tú eras feliz, no te vayas de este mundo”, le decía mientras le mostraba imágenes de su etapa anterior.

Hoy, Alejandro persiste en su petición de acceder a la eutanasia, pero también espera que su empresa y su EPS respondan por lo ocurrido. Según explicó en el programa, considera que hubo fallas tanto en la atención médica como en las condiciones laborales que enfrentó cuando comenzaron sus síntomas.