Mhoni Vidente predice quién será el próximo presidente de Colombia

“Lo visualizo”, dijo sin rodeos Mhoni Vidente al referirse a Colombia. La astróloga volvió a mencionar al país dentro de sus lecturas recientes y sus palabras no pasaron desapercibidas, justo cuando se aproxima un nuevo ciclo electoral que ya empieza a mover el ambiente político.

Según explicó, sus cartas muestran un escenario cerrado, con fuerzas enfrentadas y un resultado que, desde su visión, no estaría definido con una ventaja amplia. Para ella, el panorama político colombiano se movería hacia una tendencia específica, aunque con una diferencia mínima frente a su principal rival ideológico.

¿Ganaría Abelardo de la Espriella?

“Colombia trae una fuerza que se inclina hacia la derecha, pero no tan definida”, aseguró en su intervención sin dar nombres. Luego fue más directa: “Yo visualizo que en Colombia viene ganando ese sector, pero con un margen muy pequeño frente al otro”. En su discurso, también mencionó que la influencia de corrientes políticas internacionales estaría marcando el comportamiento de varios países de América Latina.

Las palabras de la vidente generaron conversación inmediata en redes sociales, donde muchos usuarios recordaron que no es la primera vez que habla sobre el futuro político del país. En análisis anteriores, ya había mencionado a Colombia dentro de sus lecturas, ubicándola como uno de los territorios donde habría disputas cerradas y campañas intensas.

Esta nueva predicción se conoce en un momento clave, pues Colombia ya tiene fechas definidas para sus procesos electorales. El 8 de marzo de 2026 se realizarán las elecciones para el Congreso y las consultas interpartidistas. Posteriormente, el 31 de mayo será la primera vuelta presidencial, y si es necesario, la segunda jornada se llevará a cabo el 21 de junio.

Dentro de su mensaje, Mhoni no solo habló del posible resultado, sino también del ambiente que rodeará las elecciones. En lecturas previas, advirtió que el proceso podría estar marcado por tensión y por situaciones que obliguen a los aspirantes a reforzar su seguridad. Por eso, recomendó a los candidatos no descuidar ningún detalle durante la campaña.

Daniel Daza revela quién es el verdadero TIGRE, ¿Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella? Foto: Redes de Iván Cepeda o Abelardo De La Espriella

Intención de voto hasta el momento en Colombia

A pocos días de las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas del 8 de marzo de 2026, las encuestas de intención de voto para la Presidencia comienzan a marcar una tendencia clara entre los principales aspirantes.

La más reciente medición de Invamer ubica en primer lugar a Iván Cepeda con el 37,1 %, seguido por Abelardo de la Espriella con el 18,9 %. Más atrás aparecen Claudia López con el 11,7 %, Paloma Valencia con el 10,0 % y Sergio Fajardo con el 6,6 %.

Este escenario de primera vuelta refleja un liderazgo consolidado del candidato del Pacto Histórico, quien ha mostrado un crecimiento sostenido en las últimas semanas frente a sus principales contendores.

El panorama electoral también deja ver otros movimientos relevantes. Mientras Cepeda subió del 31,9 % al 37,1 % en la última medición, De la Espriella se mantiene como la figura más fuerte desde la oposición. En paralelo, Claudia López registra uno de los aumentos más notorios, al pasar del 4,1 % al 11,7 %, lo que refuerza la presencia de las llamadas terceras vías.