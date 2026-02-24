Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Astrólogo Mauricio Puerta revela los dos más opcionados a la presidencia; no está Cepeda

Astrólogo Mauricio Puerta revela los dos más opcionados a la presidencia; no está Cepeda

El reconocido astrólogo llamó la atención al mencionar dos nombres que, según su lectura, atravesarían un momento decisivo y con altas probabilidades de protagonismo en las próximas elecciones.

Mauricio Puerta habla de los dos candidatos más cerca a la presidencia 2
Mauricio Puerta
Foto: imagen de Wikipedia y captura de video de A-nótelo Pódcast
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de feb, 2026

El astrólogo colombiano Mauricio Puerta generó atención al hablar sobre el panorama de las elecciones presidenciales de Colombia en 2026, pero desde una perspectiva poco convencional: la astrología.

Durante su participación en el pódcast Anótalo, Puerta explicó cómo algunos movimientos planetarios en especial los relacionados con Júpiter podrían influir en la visibilidad y el momento de ciertos aspirantes, en lugar de ofrecer una predicción definitiva sobre quién ganará.

Puedes leer: David Luna da a conocer varios detalles sobre su pasado: ¿de “metacho” a político?

Puerta comenzó aclarando que la astrología no funciona como una bola de cristal ni como una fórmula mágica para adivinar resultados. Según él, se trata de observar ciclos y energías que, desde esta disciplina, se cree pueden coincidir con períodos de mayor protagonismo o reconocimiento público de determinadas personas.

Uno de los conceptos que mencionó fue el tránsito de Júpiter: este planeta tarda más de una década en completar una vuelta alrededor del zodiaco y pasa aproximadamente un año en cada signo.

Ese movimiento, explicó el astrólogo, puede coincidir con etapas en las vidas de las personas relacionadas con expansión, oportunidades y crecimiento, lo que algunos consideran útil para analizar momentos de mayor visibilidad o poder.

En ese análisis, Puerta señaló que en las elecciones de 2022 Júpiter estaba transitando por Aries y curiosamente algunas de las figuras que lideraron ese ciclo electoral pertenecían a ese signo zodiacal. Para él, esa coincidencia fue llamativa, aunque no suficiente para afirmar causalidad.

De cara a las elecciones de 2026, el astrólogo explicó que Júpiter se moverá por Cáncer, lo que cambia el esquema interpretativo y reduce las “posibilidades astrológicas” de muchas personas.

Dentro de ese contexto, mencionó dos figuras públicas de 48 años que, según su lectura, podrían estar atravesando momentos de mayor energía o expansión en su vida profesional. Sin embargo, Puerta fue enfático al recordar que esto no significa que sean favoritos reales para ganar la presidencia.

Los dos candidatos más opcionados a ganar la presidencia según Mauricio Puertas

Los nombres que señaló son Abelardo de la Espriella y Mauricio Lizcano, dos personas que, en el contexto de su análisis astrológico, tienen ciertas condiciones que, desde esa óptica, podrían hacerlos “interesantes” en una posible contienda presidencial.

Puedes leer: El artista que Daniel Quintero traería a Colombia si gana la Presidencia

Aun así, el astrólogo advirtió que aún es muy temprano para cualquier conclusión firme y que su enfoque busca más generar reflexión que ofrecer certezas.

Puerta también destacó que el simple hecho de cumplir ciertos ciclos planetarios no garantiza éxito político ni apoyo popular, ya que el resultado de unas elecciones depende de muchos factores sociales, económicos y coyunturales que la astrología no puede medir directamente.

Mira también: Mhoni Vidente lanza predicción sobre elecciones en Colombia y el futuro de Gustavo Petro

