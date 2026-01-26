Aníbal Gaviria habla de cómo sería su primer día en la Presidencia: ¿Un gran concierto?

Aníbal Gaviria, ex gobernador de Antioquia y aspirante para llegar a la Casa de Nariño, reveló en El Klub de La Kalle su hoja de ruta para el inicio de su mandato, y lo que más sorprendió no fue solo la política, sino su propuesta sobre cuál será la primera acción que tome en caso de ser escogido como presidente.

Para Gaviria, el poder no se queda en Bogotá. Basado en su experiencia como gobernador de Antioquia y alcalde de Medellín, su primer acto oficial el 7 de agosto será una cumbre de unidad regional. "Una de las cosas que voy a hacer es reunir a todos los alcaldes y gobernadores de Colombia porque voy a gobernar con ellos", aseguró con contundencia.

Afirmando que su enfoque principal será atacar los tres problemas estructurales que, según él, frenan al país: violencia, desigualdad y corrupción. Para él, "si no hay seguridad, todo lo demás va desapareciendo", por lo que su prioridad absoluta será aclimatar la seguridad ciudadana con inversión social.



Sin embargo, al momento de hablar de lo que sucederá el 8 de agosto. El candidato planea lanzar un Gran Concierto por Colombia como símbolo de unidad nacional. Esto como una forma de unidad con todo el país. Gaviria, confeso fanático del rock y de bandas como Guns N' Roses, quiere que la música sea el puente para que los colombianos dejen de odiarse.



¿Cuáles son los artistas que traería Aníbal Gaviria a este concierto?

De igual forma, confesó que en caso de ganar el concierto tendría la presencia de artista como, Karol G y Maluma, quienes representan el orgullo paisa, así mismo, Shakira y Carlos Vives con todo el sabor caribeño. Además tendría varios cantantes de música tradicional, vallenatos y hasta carrangueros.

Por otro lado, Aníbal explicó que este concierto no es para obligar a todos a ser amigos, sino para promover el respeto. Usando su propia historia familiar el fallecimiento de su hermano Guillermo a manos de las FARC, donde explicó que no le pide a la gente que se abrace con sus victimarios, sino que respeten la vida y los acuerdos.

"La música tiene que unirnos... para que le mandemos el mensaje al país de que podemos unirnos, de que no tenemos que odiarnos", afirmó el candidato. Así, con una mezcla de austeridad gubernamental y una gran convocatoria cultural, Aníbal Gaviria espera marcar un hito en caso de llegar a la Casa de Nariño.

