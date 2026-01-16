Revelan posible video desde otro ángulo del accidente de Yeison Jiménez: ¿cayó en picada?

Siguen apareciendo detalles sobre el accidente aéreo de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero, en el que el cantante y otros cinco ocupantes perdieron la vida en el aeropuerto de Paipa, Boyacá. En ese contexto, se conoció un nuevo video que muestra cómo la aeronave terminó cayendo.

El medio de comunicación Boyacá Siete Días reveló un material audiovisual de 22 segundos de duración, en donde muestra el momento exacto en donde la aeronave identificada con la matrícula N325FA perdió altura de manera progresiva, luego de hacer un giro en planeo.

Tanto es así que en las imágenes publicadas por este medio se puede observar cómo el avión desciende sin maniobras, hasta caer en una picada que resultó con la pérdida de Yeison Jiménez y los otros cinco pasajeros, mostrando así un nuevo ángulo distinto sobre cómo fue la dinámica del accidente.



Sumado a esto, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, explicó que el avión alcanzó a efectuar el ‘decole’, un término técnico que hace referencia a una maniobra específica durante el vuelo, dato que resulta clave para el análisis del caso, pese a eso, las autoridades no han dado confirmación si se trató de la aeronave de Yeison Jiménez o si el video corresponde a otro avión.

¿Qué más se conoció de la avioneta de Yeison Jiménez?

El siniestro que cobró la vida de Yeison Jiménez y otras cinco personas se produjo minutos después de que la avioneta, una Piper PA-31 Navajo, modelo 84 despegó del aeródromo Juan José Rondón en Paipa. Ante esta situación, la Aerocivil tomó la medida de enviar los motores a Estados Unidos para someterlos a un análisis técnico.

Sumado a esto, las autoridades inspeccionan las bitácoras de mantenimiento, los antecedentes de vuelo y los factores humanos involucrados. La Piper PA-31 es un modelo fabricado por la compañía estadounidense Piper Aircraft y es reconocida por su desempeño en aeropuertos con pistas cortas.

Asimismo, este modelo estaba diseñado para viajar varios pasajeros, sumando al piloto y al copiloto y es reconocido por su efectividad en las operaciones en diferentes condiciones climáticas. Por lo cual, las autoridades siguen realizando las respectivas investigaciones para determinar las causas de este accidente.

De igual forma, la partida de Yeison Jiménez se suma a otros artistas que perdieron la vida en accidentes aéreos como fue el caso de Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah.

