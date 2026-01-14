El gesto de Luis Alfonso sobre el ataúd de Yeison Jiménez: "Voy a ser un poco brusco"

Publicidad

Bogotá vivió un emotivo homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Luis Alfonso aprovechó para dar unas palabras y despedir a su compañero de tarimas.

/Foto: Facebook: Yeison Jiménez / redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

El Movistar Arena de Bogotá se convirtió en el escenario de una despedida llena de música, lágrimas y oración para Yeison Jiménez, uno de los nombres más reconocidos de la música popular en Colombia.

Desde temprano, el recinto empezó a llenarse de seguidores, familiares, amigos y colegas que llegaron para rendirle homenaje en el primero de los dos actos programados para recordarlo.

Puedes leer: Las dolorosas palabras de hijita de Yeison Jiménez en su último adiós: "Hablé con papá..."

Sobre el escenario fueron dispuestos los ataúdes de Yeison Jiménez y de los integrantes de su equipo de trabajo, además del piloto que lo acompañaba. La imagen, sobria y respetuosa, marcó el tono de una noche que combinó silencio, aplausos y canciones que hicieron parte del camino artístico del cantante.

El homenaje reunió a varios artistas del género popular que no dudaron en acompañar a la familia y al público. Entre los asistentes confirmados estuvieron Luis Alfonso, Pipe Bueno y Jhonny Rivera, quienes compartieron tarima y vivencias con Yeison a lo largo de su carrera. También hicieron presencia Paola Jara y Jessi Uribe, sumándose a una noche que reunió a varias de las figuras más reconocidas del género.

Yeison Jiménez y Luis Alfonso
Artistas de la música popular le hacen homenaje a Yeison Jiménez
Foto: Instagram de Luis Alfonso

Luis Alfonso despide a Yeison Jiménez

Uno de los momentos más comentados fue cuando Luis Alfonso tomó el micrófono para dedicarle unas palabras a su compañero de tarimas. Su intervención fue directa y sincera, y logró captar la atención total del público.

“Hoy estamos velando su cuerpo, el cuerpo de su equipo de trabajo, del señor piloto, pero aunque hoy muera su cuerpo, su legado, su música y su espíritu siempre van a estar con nosotros”, expresó Luis Alfonso ante un Movistar Arena en completo silencio.

Puedes leer: Emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez besando el ataúd en pleno homenaje

El artista también hizo un comentario que provocó reacciones encontradas, pero que fue recibido con aplausos por muchos asistentes. Con un tono franco, recordó la personalidad alegre y emprendedora de Yeison y su equipo. “No estamos velando monjas, estamos velando locos, emprendedores, alegres”, dijo, resaltando el carácter que los identificaba dentro y fuera de la tarima.

"No sabemos si en el más allá hay cantinas, vamos a echarles un guarito“, dijo el artista.

