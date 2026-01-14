Emotivo video de la esposa de Yeison Jiménez besando el ataúd en pleno homenaje

El Movistar Arena de Bogotá se vistió de luto este 14 de enero de 2026 para rendir un sentido homenaje póstumo a Yeison Jiménez, el ídolo de la música popular que perdió la vida trágicamente el pasado 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

En medio de la tristeza colectiva, la imagen más impactante de la jornada fue protagonizada por su viuda, Sonia Restrepo, cuyo gesto de amor frente al ataúd ha dado la vuelta al país como símbolo de una despedida eterna, esto durante el evento publicado en el Movistar Arena.

Por lo cual, su familia y equipo de trabajo decidieron abrir las puertas del Movistar Arena este 14 de enero, para que los seguidores pudieran despedirlo. En el escenario principal, se dispusieron seis ataúdes simbólicos para honrar no solo la memoria de Jiménez, sino también la de sus cinco acompañantes que fallecieron cuando la avioneta colisionó y se incineró.



¿Cuál fue el gesto que hizo la esposa de Yeison Jiménez?

Sonia Restrepo, quien había permanecido en total reserva durante los primeros días de duelo, solo compartiendo un mensaje en sus redes sociales sobre la noticia apareció en el recinto vestida completamente de blanco. Al ingresar al escenario, se dirigió directamente al féretro simbólico de su esposo en un acto de profunda vulnerabilidad.

Las cámaras captaron el momento en que Sonia, visiblemente afectada, se aferró al ataúd para abrazarlo y besarlo, un gesto que conmovió a los miles de asistentes presentes y aquellos que se encuentran siguien la transmisión desde otros sectores. Debido a que estos llevaban una relación de más de 10 años, tenían 3 tres hijos en su haber.

Además del beso, la viuda realizó un acto cargado de significado para la carrera del cantante: tomó el característico sombrero que Yeison Jiménez lució en sus innumerables conciertos en Colombia y el exterior, y lo colocó con delicadeza sobre el ataúd. Durante la ceremonia, esta decidió tener un rosario.

El evento cuenta con la presencia de figuras destacadas del género popular como Luis Alfonso, quien fue uno de los primeros en llegar para consolar a la familia y saludar a la fanaticada. Se espera que más de 20 artistas, incluidos Jessi Uribe, Paola Jara, Pipe Bueno y Jhonny Rivera, se unan al tributo a lo largo del día.

