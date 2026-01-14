Publicidad

VIDEO: Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación

VIDEO: Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación

En varios videos captaron dolorosas imágenes de Sonia Restrepo caminando en llanto junto al féretro con los restos de Yeison Jiménez y se mantuvo a su lado todo el tiempo.

Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación
VIDEO: Esposa de Yeison Jiménez se aferra al féretro durante su velación
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

La noticia del fallecimiento del artista de música popular Yeison Jiménez este 10 de enero en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá, continúa generando muchas repercusiones a su alrededor. En las últimas horas, se conoció una conmovedora imagen de Sonia Restrepo, esposa del artista en su homenaje privado.

Este 13 de enero en una ceremonia privada en Bogotá la familia de Yeison Jiménez realizó una despedida al cantante, donde se puede evidenciar a su esposa muy cercana al féretro del artista en todo momento con una evidente tristeza por todo lo ocurrido, esto antes de hacer el último adiós.

Puedes leer: Ellas son la esposa y las dos hijas de Yeison Jiménez: una familia muy unida

Imágenes se volvieron virales en redes sociales, debido a que estás muestran el dolor que se encuentra sufriendo la familia de Yeison Jiménez, en especial de Sonia dado que ella acompañó al artista desde los inicios de su carrera y buscaba abrirse un campo en la música popular.

Sin embargo, pese a la emotividad del video, muchos usuarios en redes sociales se encuentran rechazando la difusión de estas imágenes debido a que comentan que no se está respetando el deseo de hacer este momento de manera privada como lo había solicitado la familia.

Pese a eso, este miércoles 14 de enero se llevará un homenaje en el Movista Arena, donde los fanáticos podrán despedir al artista y contará con la participación de varios cantantes que compartieron escenario con Yeison Jiménez.

¿Cómo fue la relación entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Tras la confirmación del fallecimiento del artista este 10 de enero, se comenzó a recordar la relación que tuvo Yeison Jiménez con Sonia Restrepo, la cual no era muy pública debido a que los dos buscaban blindar la relación de los comentarios malintencionados.

Puedes leer: Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras; de su puño y letra

Sonia es una profesional en contaduría pública y especialista en derecho tributario, no solo fue su compañera sentimental, sino el pilar fundamental que sostuvo al artista. Donde se conoció que esta relación inició en una fiesta de Pensilvania, Caldas, hace más de diez años.

En aquel entonces, un Yeison de 22 años apenas daba sus primeros pasos en la música, mientras que Sonia, de 18, celebraba con sus amigas el triunfo en un campeonato de fútbol. Según declaraciones de ellos en la Revista Vea fue amor a primera vista y desde aquel momento estuvieron juntos.

Gracias a la unión de estos, lograron formar una familia con tres hijos; Camila, quien pese a no ser hija biológica del artista, este la crió desde muy pequeña. Por otro lado, se encuentra Thaliana, quien tiene aproximadamente siete años y finalmente Santiago, quien es el dado que nació a mediados del 2024.

Mira también: Vidente predijo fallecimiento de Yeison Jiménez en 2026; este es el video de su anuncio

