Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras; de su puño y letra

Yeison Jiménez alcanzó a dejar cartas conmovedoras; de su puño y letra

Se conocen las cartas que Yeison Jiménez escribió en Medellín. Mensajes personales, recuerdos y homenajes tras su fallecimiento en el accidente aéreo de Paipa.

/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

Desde Medellín, una ciudad que siempre le abrió las puertas y coreó sus canciones, comienzan a salir a la luz mensajes que hoy estremecen a sus seguidores. Se trata de las cartas que Yeison Jiménez dejó a varios integrantes de su club de fans, textos escritos de su puño y letra que, tras su fallecimiento, se han convertido en recuerdos profundamente significativos para quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos.

La noticia se conoció en medio de los homenajes espontáneos que se han organizado en distintos puntos del país, especialmente en la capital antioqueña, donde el artista tenía una base sólida de seguidores. Noticias Telemedellín tuvo acceso a algunos de estos mensajes, que hoy son guardados como verdaderos tesoros por quienes los recibieron.

Puedes leer: Francy confiesa su mayor miedo tras la muerte de Yeison Jiménez; ¿pavor a volar?

Para Yurleidy Gómez, presidenta del Club de Fans Medellín, las cartas representan mucho más que simples palabras. Son el reflejo de una relación cercana que Yeison construyó con su público, sin poses ni distancias. Según relata, muchos de esos mensajes fueron entregados en encuentros privados, firmas de autógrafos o momentos especiales en los que el cantante se tomaba el tiempo de escribir unas líneas dedicadas.

“Todas venimos desde un principio muy abajo, donde él estaba en sus inicios. Tener que llegar hoy a hacerle un homenaje es duro. Realmente Yeison fue muy especial con cada una”, expresó Yurleidy, visiblemente afectada. En sus palabras se repite una idea común entre los seguidores: Yeison no solo era un artista, también era alguien cercano, atento y agradecido.

Puedes leer: Dolorosa llamada de la hijita de Yeison Jiménez: “No me puedo quedar sin ti”

/Foto: Facebook Yeison Jiménez

Las cartas, escritas a mano, hablan de gratitud, sueños cumplidos y del cariño que sentía por quienes lo acompañaron durante años. No eran textos genéricos.

A tres días del accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá, en el que Yeison Jiménez perdió la vida junto a cinco personas de su equipo de trabajo, el dolor sigue presente. Los integrantes del club de fans se han reunido para recordar anécdotas, escuchar su música y compartir los objetos que conservan del artista.

Los seguidores coinciden en que Yeison siempre tuvo un cariño especial con Medellín. La ciudad fue clave en su crecimiento artístico y en la consolidación de su carrera dentro de la música popular. Por eso, no sorprende que varias de las cartas que hoy circulan hayan sido escritas para fans paisas que lo acompañaron durante años.

