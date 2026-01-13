Dolorosa llamada de la hijita de Yeison Jiménez: “No me puedo quedar sin ti”

Yeison Jiménez, una de las voces más reconocidas de la música popular colombiana, falleció en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá. La avioneta en la que viajaba junto a cinco personas de su equipo se precipitó a tierra pocos minutos después de despegar del aeropuerto local, sin lograr superar los 50 metros de altura.

En la aeronave se movilizaban el cantante, integrantes de su equipo de trabajo, además del piloto y copiloto. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. El impacto fue inmediato y obligó a activar los protocolos de emergencia por parte de los organismos de socorro y la Aeronáutica Civil, entidad que asumió la investigación para esclarecer las causas exactas del siniestro.

Según los primeros reportes oficiales, la aeronave habría presentado una emergencia previa al accidente, situación que ahora forma parte central del análisis técnico. Los investigadores evalúan variables como el desempeño del avión, las condiciones del vuelo y los registros operativos antes del despegue. Por ahora, no se han emitido conclusiones definitivas.

Yeison Jiménez tenía 34 años y una agenda artística activa. Venía de cumplir compromisos musicales y se dirigía a continuar con presentaciones programadas.

La llamada que Yeison Jiménez nunca olvidó: “Papá, yo no me puedo quedar sin ti”

En medio del dolor que hoy rodea su nombre, volvió a tomar fuerza una historia que el propio Yeison Jiménez contó en varias entrevistas y que ahora estremece aún más a sus seguidores. Se trata de una llamada que recibió de su hija Thaliana cuando ella apenas tenía cinco años, una conversación que él mismo describió como desconcertante.

Según relató, todo ocurrió de forma inesperada. Mientras se desplazaba en su vehículo, recibió el aviso de que su hija estaba llorando y necesitaba hablar con él. Al tomar la llamada, escuchó una frase que lo dejó en silencio: “Papá, yo no me puedo quedar sin ti”. El cantante recordó que intentó tranquilizarla, asegurándole que siempre estaría para ella, pero la insistencia de la niña lo afectó profundamente.

Yeison confesó que tras colgar, no pudo evitar llorar. Dijo que sintió una mezcla de angustia y presentimiento, una sensación extraña que no había experimentado antes. En ese momento, se preguntó si aquella llamada significaba algo más, si era una señal difícil de entender.

En otras entrevistas, el artista también habló de sueños recurrentes y de un miedo constante a no alcanzar a conocer a su hijo Santiago, quien estaba por nacer en ese entonces.