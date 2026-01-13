Así fue la llegada del féretro de Yeison Jiménez a Jardines del Recuerdo en Bogotá

Hacia las 6:00 de la tarde de el lunes 12 de enero, los restos de Yeison Jiménez fueron entregados oficialmente a su familia por Medicina Legal. El proceso se dio dos días después del accidente aéreo ocurrido en Boyacá, un hecho que conmocionó al país y que terminó con la vida del cantante y de cinco personas más de su equipo de trabajo, minutos después de despegar del aeródromo de Paipa.

Aunque inicialmente no se conocían mayores detalles, fue Lina Jiménez, hermana del cantante, quien rompió el silencio y agradeció públicamente los mensajes que han recibido desde distintos lugares del país. En sus palabras, dejó entrever que el deseo familiar es que Yeison esté “muy acompañado” en su despedida, tal como fue en vida. La ceremonia principal se realizará en Bogotá, ciudad donde el artista consolidó gran parte de su carrera.

Con el paso de las horas se confirmó que la funeraria Capillas de la Fe está a cargo de las exequias. El cuerpo fue trasladado a la sede ubicada en la calle 68 con carrera 32, donde desde temprano se reforzó la presencia policial para evitar aglomeraciones y organizar el ingreso de las personas que se han acercado.

El homenaje central se realizará en el Movistar Arena a partir de este miércoles 14 de enero. Aunque la hora aún no ha sido definida, la familia será la encargada de anunciar cómo será el ingreso y bajo qué condiciones podrán asistir los fanáticos que desean rendir tributo al cantante caldense, fallecido a los 34 años.

Alzate revela los planes truncados de Yeison Jiménez: "bajarle al acelerador" Foto: Redes sociales de Yeison Jiménez

El accidente aéreo ocurrió en la vereda Romita, en límites entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. La aeronave despegó del aeropuerto Juan José Rondón con destino a Marinilla, Antioquia, pero apenas un minuto y medio después se presentó la emergencia.

Testigos del hecho relataron haber escuchado un sonido inusual proveniente de los motores. La avioneta volaba a una altura más baja de lo normal y realizó un giro brusco, como si intentara regresar a la pista. Tras un primer impacto contra el terreno, el piloto habría intentado una maniobra de aceleración, pero finalmente la aeronave cayó en picada.

La Aeronáutica Civil confirmó que el avión contaba con los certificados vigentes y que logró recorrer cerca de dos kilómetros antes del impacto. Las labores de rescate se dificultaron por el terreno escarpado de la zona, donde los organismos de emergencia trabajaron durante varias horas.

En la aeronave viajaban seis personas:

Capitán Hernando Torres, piloto

Yeison Jiménez

Juan Manuel Rodríguez, primo del cantante

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora, fotógrafo del artista

Llegada del féretro y despedida privada en el norte de Bogotá

En la tarde de este lunes se confirmó la llegada del féretro de Yeison Jiménez a la Funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada sobre la Autopista Norte con calle 207, en Bogotá. El ingreso se dio en medio de estrictas medidas de control, ya que la ceremonia que se realiza en este punto es de carácter privado, según lo acordado por la familia.

A pesar de ello, varios fanáticos se acercaron a los alrededores del lugar con flores, camisetas y mensajes de despedida. El día ha estado marcado por el llanto y los abrazos entre quienes llegaron desde diferentes zonas de la ciudad. También se ha visto la presencia de artistas y colegas del cantante, quienes han acompañado en silencio este último adiós.

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por asistentes y seguidores desde las afueras de la funeraria. En las imágenes se observa la llegada del féretro, el cierre parcial de la vía y a personas entonando canciones del artista, mientras otros permanecen en silencio, respetando el momento.

La familia, por ahora, mantiene la privacidad del acto y ha pedido comprensión mientras avanzan las honras fúnebres de uno de los nombres más representativos de la música popular colombiana.

