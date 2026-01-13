Publicidad

Lamentable noticia sobre prueba reina de lo ocurrido en avioneta de Yeison Jiménez

Las autoridades confirman un hallazgo técnico que obstaculiza la reconstrucción de los últimos minutos del vuelo.

Foto: Redes de Yeison Jiménez
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

El luto que embarga a Colombia por la partida de Yeison Jiménez, el máximo exponente de la música popular contemporánea, se ha transformado en una compleja carrera contra el tiempo por parte de las autoridades aeronáuticas.

Mientras miles de fanáticos se preparan para darle el último adiós en la capital del país, los investigadores enfrentan un desafío técnico mayor: la ausencia de una "prueba reina" electrónica que revele qué ocurrió exactamente dentro de la cabina antes del impacto.

Puedes leer: Francy recuerda el primer encuentro con Yeison Jiménez: “Es un sueño conocerte”

En una revelación que ha causado conmoción, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), confirmó en entrevista con Noticias Caracol que la aeronave en la que perdió la vida el artista y cinco personas más no poseía los dispositivos conocidos como "cajas negras".

Según el alto oficial, la avioneta era un modelo de fabricación registrada en 1982. En el mundo de la aviación privada, la presencia de grabadores de datos (FDR) y grabadores de voz (CVR) depende estrictamente del año de fabricación y de la normativa vigente para ese tipo de aeronaves particulares.

"Lo que nosotros logramos identificar en los restos es que no cuenta con grabadores de datos ni grabadores de voz", sentenció el coronel Bello, aclarando que esto no implica necesariamente que la nave fuera insegura, sino que carecía de esa tecnología de registro específica.

Esta carencia significa que los expertos no podrán acceder a un registro fidedigno de las conversaciones entre el piloto y la tripulación, ni a los parámetros técnicos del motor o los sistemas de control en el momento crítico del despegue desde el aeropuerto de Paipa, Boyacá, el pasado sábado 10 de enero.

Ante la falta de una caja negra, la investigación se ha volcado hacia otras evidencias. Una de las más determinantes y controvertidas es un video grabado por Weisman Mora, el fotógrafo del equipo de Jiménez que también falleció en el siniestro.

En las imágenes, captadas segundos antes de la tragedia, se observa presuntamente al piloto, el capitán Hernando Torres, utilizando su teléfono celular durante la maniobra de despegue.

Además, en el material audiovisual se alcanzan a percibir señales de advertencia en el panel de control que podrían indicar una falla eléctrica, las cuales aparentemente no fueron advertidas a tiempo.

Al respecto, la Aerocivil mantiene esta evidencia bajo confidencialidad y reserva, integrándola en la línea de investigación sobre el "factor humano", que evalúa la disciplina en vuelo, el entrenamiento y la experiencia de la tripulación.

A pesar del silencio de la aeronave, el Ministerio de Transporte y la Fiscalía General han establecido tres ejes fundamentales para esclarecer el accidente que terminó con la aeronave incinerada y el fallecimiento de Yeison Jiménez, su mánager Jefferson Osorio, y los colaboradores Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora:.

Mientras la justicia avanza, el legado del "Aventurero" será honrado masivamente. La familia y el equipo de prensa de Jiménez confirmaron que el homenaje público tendrá lugar este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Medicina Legal entregó el cuerpo del artista el pasado lunes festivo, permitiendo que sus seres queridos realicen las exequias privadas antes del encuentro con sus seguidores.

Mira también: Colombia llora el fallecimiento de Yeison Jiménez tras su lamentable partida

