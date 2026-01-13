Carlos Torres reflexiona sobre la muerte de Yeison Jiménez y deja emotivo mensaje

Una de las noticias que sacudió el mundo del espectáculo y la música fue el fallecimiento de Yeison Jiménez este 10 de enero, situación cuando el artista se dirigía a Marinilla, Antioquia por una presentación que tenía dicho día. Sin embargo, un accidente aéreo en Paipa, Boyacá terminó arrebatando su vida.

Por lo cual, en una entrevista con el Klub de La Kalle, el reconocido actor Carlos Torres hizo una pausa en el humor y el tono de la conversación para tocar un tema que ha conmovido a muchos; la muerte y la fragilidad de nuestra existencia. A raíz de la noticia sobre el fallecimiento de Yeison Jiménez.

El actor compartió cómo este tipo de sucesos lo impactan profundamente, a pesar de no haber tenido un vínculo cercano con el cantante de música popular, pese a eso al momento de enterarse de esta situación lo terminó chocando por la gravedad de la situación.



¿Cuál fue la reflexión de Carlos Torres al fallecimiento de Yeison Jiménez?

Durante la entrevista Carlos Torres confesó que este tipo de noticias lo impactan fuertemente, debido a la carga sentimental que trae estos hechos: "Lo fuerte de pensar que obviamente no te lo imaginas, sales a tu día normal a trabajar, te despides de tu familia, ya regreso, y no sabes si es tu último día", expresó el actor con evidente seriedad.

Esta situación lo llevó a reflexionar sobre lo efímero de la vida, afirmando una frase que resonó en todo el estudio: "esta vida es muy frágil... hay que estar vivo simplemente para poder morirte".

El actor también reveló que uno de sus mayores temores, compartido por muchos seres humanos, es la pérdida de un familiar. Aunque respeta el ciclo natural y sabe que la muerte es algo de lo que nadie se salva, admite que el dolor de perder a un ser querido es algo que le genera mucho respeto y una profunda sensibilidad.

Posteriormente, recordó algunos momentos de tensión personal que sufrió debido a algunos problemas aéreos que tuvo, como en vuelos a Estados Unidos donde estos tuvieron turbulencias fuertes, y llegó a sentir el miedo en la cara, pese a eso nunca llegó a vivir una situación al extremo que pusiera en riesgo su vida.

