VIDEO: Jhonny Rivera sorprende con decoración de su bus para despedir a Yeison Jiménez

La música popular colombiana atraviesa un momento de profunda tristeza luego del repentino deceso del cantante Yeison Jiménez, uno de los nombres más queridos y escuchados del género.

En medio del duelo, Jhonny Rivera y Jenny López compartieron con sus seguidores un gesto cargado de simbolismo y respeto: la decoración del bus del artista con cintas moradas en honor a su colega y amigo.

Así luce el bus de Jhonny Rivera en homenaje al fallecimiento de Yeison Jiménez

El bus de la gira luce ahora detalles en color morado, tono que se asocia con el duelo y la espiritualidad. Junto a las imágenes, expresaron lo difícil que resulta asimilar la partida del intérprete de música popular, con mensajes llenos de nostalgia y dolor.



“Aquí vamos Yolombó, aún nos parece mentira”, escribieron, reflejando el impacto emocional que vive el equipo y su círculo cercano.



El gesto de Jhonny Rivera y Jenny López no se limita a un simple adorno. Representa unión, solidaridad entre colegas y acompañamiento para los seguidores que también sienten la pérdida del artista.

Muchos fanáticos comentaron las publicaciones con palabras de apoyo, recordando canciones, conciertos y momentos que marcaron sus vidas. Se percibe un sentimiento colectivo de agradecimiento por el legado musical que Yeison Jiménez dejó durante su carrera.

Dentro del género popular, los artistas suelen compartir escenarios, giras y experiencias que terminan por convertirlos en una gran familia.

Por eso, la reacción de Jhonny Rivera y Jenny López refleja no solo dolor, sino también admiración por el trabajo y la personalidad del cantante que hoy recibe múltiples homenajes en distintos rincones del país. La decoración del bus funciona como símbolo visible de despedida, pero también como señal de respeto hacia quienes siguen su música y su historia.

En medio de compromisos musicales y presentaciones ya programadas, los artistas continúan su ruta con el recuerdo de Yeison Jiménez muy presente. Cada cinta morada coloca en primer plano la memoria del cantante y el impacto que logró dentro de la industria.

El público, por su parte, expresa sentimientos de nostalgia y tristeza, pero también de gratitud. Muchos seguidores destacan el esfuerzo del cantante, su estilo dentro del género popular y su conexión con la gente.

El gesto de Jhonny Rivera y Jenny López resume lo que el país vive en estos días: respeto, dolor y unión alrededor de la memoria de Yeison Jiménez. Los homenajes continúan, los mensajes de cariño siguen llegando y el legado del artista permanece vigente en el corazón de quienes lo escucharon y lo admiraron.

