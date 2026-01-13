Así fue el mensaje de despedida de Corabastos a Yeison Jiménez: “Dignidad del mercado”

Siguen conociéndose detalles y reacciones tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero, cuando el artista y su equipo de trabajo perdieron la vida en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá. La tragedia generó pronunciamientos de distintos sectores, especialmente de Corabastos.

Recordemos que en un punto de su vida, el cantante de música popular trabajó en Corabastos, donde estuvo como cotero, vendiendo aguacates y realizando otros oficios varios. Tanto es así que el intérprete siempre se mostró orgulloso de sus orígenes, que lo mencionaba en sus redes sociales, canciones y más.

Según relatan sus conocidos, él mismo financiaba su carrera musical vendiendo CDS a mil pesos, recursos que utilizaba para presentarse en distintos escenarios y continuar abriéndose camino en el género popular.

Por lo cual, en medio de redes sociales la plaza mercado compartió un sentido mensaje por la muerte del artista: “Con inmenso dolor despedimos a un hijo de Corabastos”, inicia la publicación en su cuenta de Instagram.

“Lamentamos profundamente la partida de Yeison Jiménez, un hombre que llevó en su historia las madrugadas, el esfuerzo y la dignidad del mercado. Desde Corabastos, donde se forjan sueños entre trabajo honesto y sacrificio diario, salió una voz que hoy queda grabada en la memoria del país”, escribieron junto a una fotografía del cantante cargando una canasta con comida.

¿Cómo fue el accidente de Yeison Jiménez?

El Intérprete de música popular había realizado una presentación en Málaga, Santander durante la noche del 9 de enero y ya tenía planificado presentarse en un evento en Marinilla, Antioquia ese sábado 10.

Sin embargo, se conoció que en el aeropuerto de Paipa la avioneta, de matrícula N325FA, en la que se transportaba tuvo un accidente. La aeronave se habría desplomado poco después de despegar y, el siniestro, cobró la vida de sus seis ocupantes: el piloto capitán Fernando Torres Rojas y los pasajeros Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Waisman Mora.

A esto se suma el hallazgo de un código de error captado en el tablero de instrumentos minutos antes del vuelo: el mensaje “BAD PRB” (Bad Probe), que indicaba una falla en los sensores de temperatura del motor, lo cual habría limitado la precisión de la información disponible para el piloto.

Según el medio de comunicación Olímpica, que consultó a pilotos profesionales tras la tragedia, el modelo Piper Navajo no gozaba de la mejor reputación en términos de modernidad operativa y esta era comparada como un Renault 4 según los profesionales de la materia.