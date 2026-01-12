Detalles de funeral de Yeison Jiménez: será en Bogotá y habrá ingreso al público

La partida prematura de Yeison Jiménez, ocurrida cuando la avioneta Piper Navajo PA-31 en la que viajaba se precipitó a tierra en Boyacá, ha generado una ola de dolor sin precedentes en el país.

Ante la magnitud del cariño popular y el legado de un artista que logró unir a varias generaciones con sus himnos de despecho y superación, su familia y equipo de trabajo han dispuesto una ceremonia abierta al público para honrar su memoria.

El escenario elegido, el Movistar Arena, se transformará en una cámara ardiente masiva para recibir a los miles de seguidores que se espera lleguen desde distintos rincones de Colombia.



La jornada comenzará a las 10:00 de la mañana del martes 13 de enero de 2026, brindando un espacio para que los asistentes puedan acompañar el féretro del artista antes de su traslado definitivo.



¿Dónde será enterrado Yeison Jiménez?

Una vez finalizado el acto público en el Movistar Arena, el cuerpo del intérprete de éxitos como "Vete" y "Tenías razón" será trasladado al norte de la capital.

Según informaron fuentes oficiales, Yeison Jiménez será sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo. En un gesto cargado de simbolismo y lealtad, se ha confirmado que el artista descansará junto a Óscar Marín, su mánager personal y amigo cercano, quien también perdió la vida en el fatídico vuelo en Boyacá.

Este suceso no solo apagó la voz de Jiménez, sino que también cobró la vida de otros cuatro integrantes de su equipo y tripulación: el capitán Hernando Torres (piloto), Juan Manuel Rodríguez (productor visual), Jefferson Osorio (booking manager) y Weisman Mora (fotógrafo).

La pérdida total de este grupo de trabajo ha profundizado el sentimiento de duelo en la industria musical, que hoy recuerda la unión inquebrantable que mantenían hasta sus últimos instantes.

¿Quién fue Yeison Jiménez?

La historia de Yeison Jiménez es la de un hombre que desafió las estadísticas. Nacido en Manzanares, Caldas, pasó de ser un joven cargador de aguacates en la plaza de Corabastos a convertirse en el primer artista de su género en llenar el Estadio El Campín con más de 40,000 personas.

Su vida estuvo marcada por la humildad, una virtud que resaltó incluso en su última publicación en redes sociales, donde escribió: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

Curiosamente, el destino pareció sellarse bajo sus propias predicciones. El artista había manifestado en diversas ocasiones su intención de retirarse de los escenarios comerciales al cumplir 35 años (edad que alcanzaría el próximo 26 de julio de 2026) para dedicar su talento exclusivamente a cantarle a Dios.

Además, en entrevistas previas, confesó haber tenido tres sueños recurrentes sobre un accidente aéreo, una pesadilla que lamentablemente se materializó la tarde del 10 de enero tras despegar del aeropuerto de Paipa.

Mientras las autoridades de la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte avanzan en las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro, la capital colombiana se alista para una despedida histórica.

