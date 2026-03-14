Mhoni Vidente advierte por un posible atentado en los Óscar 2026; nombra 3 celebridades

La reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a encender el debate en redes y entre sus seguidores al compartir lo que describió como una visión relacionada con la edición de los Premios Óscar 2026, que se celebrará en Estados Unidos.

Según Mhoni, uno de los elementos más impactantes de su visión es la posibilidad de un posible atentado o incidente durante la ceremonia. Aunque no precisó detalles concretos como el lugar exacto ni la naturaleza del hecho, sí mencionó a varias figuras del cine que podrían verse involucradas o afectadas de alguna manera en su predicción.

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¿Qué celebridades nombró Mhoni Vidente de los Óscar 2026 en su predicción?

Entre las celebridades que nombró en sus predicciones sobre los Óscar 2026 se encuentran algunas figuras destacadas como lo son:



Leonardo DiCaprio – Mhoni aseguró que, en su visión, el protagonista de One Battle After Another podría ser uno de los grandes ganadores de la noche y que su película sería destacada en categorías claves.

– Mhoni aseguró que, en su visión, el protagonista de One Battle After Another podría ser uno de los grandes ganadores de la noche y que su película sería destacada en categorías claves. Guillermo del Toro – La vidente dijo que el cineasta mexicano tendría una noche memorable, posiblemente ganando una estatuilla por su trabajo en Frankenstein, bien sea en cinematografía o actuación de reparto.

– La vidente dijo que el cineasta mexicano tendría una noche memorable, posiblemente ganando una estatuilla por su trabajo en Frankenstein, bien sea en cinematografía o actuación de reparto. Timothée Chalamet – En contraste, Mhoni aseguró que, por controversias recientes en su imagen pública, Chalamet podría no ganar el Óscar, perdiendo ante otros nominados.



Según explicó, la ceremonia, que se ha atrasado desde la pandemia y ahora se realiza en marzo, podría estar marcada por una tragedia durante la gala, en sus palabras, Mhoni relató:

"Amigos, este 15 de marzo son los premios Óscar, que, como se han estado atrasando mucho, antes eran en febrero, ahora son en marzo, porque yo creo que fue desde la pandemia, no, pero va a haber una tragedia en los premios. Se acuerdan cuando se cachete, el Will Smith se cachetó al conductor, ahora va a ser peor, viene una tragedia en uno de los ganadores del Óscar..."

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La vidente enfatizó que, según su visión, uno de los ganadores podría enfrentarse a una situación grave:

"Siempre cuando te viene algo muy bueno, después es la maldición del premio, no, que cuando te dan el premio Óscar al mejor actor, te viene después problemas en cuestiones de salud, problemas en cuestiones económicas, o que vayas a tener algún problema, este, en cuestiones de accidentes. Por eso, este Timothée, ahora que reciba el premio… se visualiza una tragedia ese día de los Óscar, un problema grande, o un atentado, se tienen que cuidar, toda la gente que va a..."

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La vidente insistió en que las energías durante la ceremonia estarán muy revueltas, lo que, según ella, aumenta el riesgo de que ocurra un incidente que afecte a los ganadores o a los asistentes:

"Pero si se tiene que cuidar de los atentados ahora en los premios Óscar, o algo que le vaya a pasar a uno de los ganadores… es que las energías están muy revueltas, muy revueltas, va a ser el domingo, este domingo ya."

La vidente mexicana es reconocida por sus visiones sobre eventos internacionales y ceremonias de alto perfil, y esta predicción no ha pasado desapercibida entre sus seguidores.

Según explicó, la llamada ‘carta del juicio’ sugiere la presencia de energías negativas muy fuertes que, según su visión, podrían manifestarse en un atentado dirigido a una figura muy conocida del cine o del espectáculo estadounidense.

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Mhoni Vidente advirtió que estas energías podrían alterar la ceremonia de los Óscar 2026 , generando situaciones inesperadas y de gran impacto durante el desarrollo del evento, lo que ha generado gran expectativa y preocupación entre sus seguidores.

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Mhoni Vidente mencionó que entre los asistentes a los Óscar 2026 habrá reconocidos actores y directores de gran fama internacional y agregó que las autoridades estadounidenses implementarán estrictas medidas de seguridad extraordinarias durante toda la ceremonia para proteger a los invitados y mantener el orden del evento.

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