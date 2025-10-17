¿Shakira a los premios Óscar? El motivo por el que la colombiana podría ser nominada

Por mucho tiempo Shakira fue el rostro latino en los grandes escenarios del entretenimiento, tanto es así que con tres décadas de carrera logró ganar varios galardones gracias a su talento en los escenarios musicales. Sin embargo, se conoció en las últimas horas que la colombiana podría entrar al mundo del cine.

En las últimas horas se conoció que la revista Variety, especializada en la cobertura de Hollywood, incluyó recientemente a Shakira en su lista de posibles nominados a los Premios Óscar 2026 en la categoría de Mejor Canción Original, debido a su participación en la película de Zootopia 2.

¿Cómo Shakira podría ganar un premio Óscar 2025?

Gracias a que ayudó a coescribir el tema “Zoo”, junto a Ed Sheeran y Blake Slatkin, para la banda sonora de la cinta animada la barranquillera podría estar nominada a este galardón, pese a que su única interpretación en las pantallas sucedió en los años noventa, cuando protagonizó la serie El Oasis.



Según Variety, la canción de “Zoo” competiría con canciones de grandes producciones como: For Good, KPop, Demon Hunters, Train Dreams y Sinners. De igual forma, el medio especializado Gold Derby también la ubica entre las favoritas a ser nominadas, gracias a que está conecta con mensajes de empoderamiento y esperanza.



De igual forma, la participación de Shakira en esta es por la interpretación de Gazelle, personaje que regresa con un mensaje sobre la identidad y diversidad. Además este se complementa con la canción que tiene el ritmo característico de la colombiana, por lo cual, los seguidores de la artista están a la expectativa sobre esta posible nominación.

Recordemos que las nominaciones a los premios Óscar 2026 se darán el próximo 22 de enero del siguiente año, donde se conocerán los posibles ganadores de las diferentes categorías, las cuales son:

Actor en un rol protagónico

Actor en un rol secundario

Actriz en un rol protagónico

Actriz en un rol secundario

Largometraje animado

Cortometraje animado

Cinematografía (Fotografía)

Diseño de vestuario

Dirección

Largometraje documental

Cortometraje documental

Edición (Montaje)

Largometraje internacional

Maquillaje y peinado

Música original

Canción original

Mejor película

Diseño de producción

Cortometraje live action

Sonido

Efectos visuales

Guión adaptado

Guión original



Por lo cual, una posible nominación de Shakira a estos galardones, llegaría en un momento donde la colombiana se encuentra en un buen momento de su carrera, después de haber vendido un millón de boletos y haber realizado hasta 12 conciertos consecutivos en diferentes partes del mundo.

