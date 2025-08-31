Antonio de la Rúa reaparece en concierto de Shakira, ¿nuevamente juntos?

Shakira no deja de ser noticia en medio de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, y esta vez no solo por la puesta en escena o la potencia de su voz, sino por un detalle que sorprendió a sus seguidores: la inesperada presencia de Antonio de la Rúa, su expareja, en uno de sus conciertos.

El empresario argentino volvió a estar en el radar público después de más de 15 años de separación de la artista barranquillera, y lo hizo en un momento que levantó todo tipo de rumores. Durante el show en Ciudad de México, mientras Shakira interpretaba Día de Enero, canción que escribió en la época en la que compartía vida con él, las cámaras de los asistentes captaron a De la Rúa acompañado de su hija Zulú.

Puedes leer: Bailarina y coreógrafa explotó contra Shakira: “El equipo pagó los daños”



En el video que rápidamente se viralizó en TikTok, se observa a la niña cantando emocionada cada estrofa, mientras Antonio la miraba sonriente y con un aire de nostalgia. La escena fue interpretada por muchos como una señal de cercanía entre el empresario y la cantante, especialmente porque el tema que sonaba en ese instante está directamente ligado a su historia juntos.

Los comentarios sobre un posible reencuentro entre Shakira y Antonio de la Rúa comenzaron semanas atrás. Todo empezó con una fotografía tomada en Petco Park, Estados Unidos, donde la artista apareció junto a sus hijos y, para sorpresa de muchos, con la compañía de su expareja. La imagen se compartió en redes sociales y de inmediato encendió las especulaciones.

Pocos días después, el 17 de agosto de 2025, se conoció otro registro: un video de una cena en la que se ve a Shakira y Antonio compartiendo mesa junto a Sasha y Milán, hijos de la barranquillera con Gerard Piqué. El clip reforzó la idea de un acercamiento más estrecho entre ambos, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Publicidad

Un detalle que no ha pasado desapercibido es la inclusión de Día de Enero en la lista de canciones de esta gira. El tema había estado ausente en varios tours anteriores, y su regreso ha sido interpretado por los fans como un guiño directo a Antonio. La canción, escrita por Shakira durante su relación con el argentino, siempre ha sido vista como una declaración personal hacia él.

Que justamente coincidiera con la presencia de De la Rúa en primera fila junto a su hija hizo que el momento tuviera un impacto aún mayor en la audiencia. Para muchos, fue imposible no relacionar la interpretación de la cantante con lo que estaba ocurriendo entre el público.

Publicidad

Shakira, cantante colombiana Foto: Instagram @shakira / TikTok @shak_milton2023

¿SHAKIRA Y ANTONIO DE LA RÚA REGRESARON?

Hasta el momento, ni Shakira ni Antonio de la Rúa han confirmado ni desmentido los rumores de una posible reconciliación. Sin embargo, lo cierto es que cada aparición conjunta genera titulares y mantiene viva la conversación en medios internacionales y redes sociales.

La escena en Ciudad de México no solo se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gira, sino que también reavivó la nostalgia de quienes recuerdan la época en la que Shakira y Antonio eran una de las parejas más mediáticas de Latinoamérica.

Antonio de la Rúa y su hija anoche en el concierto de Shakira en Ciudad de México pic.twitter.com/K6Fmby2Ibk — FionadeG (@Fi0naDG) August 30, 2025