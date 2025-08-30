Esposa de Bruce Willis tomó drástica decisión por el avance de su enfermedad

En marzo de 2022, la familia de Bruce Willis sorprendió al mundo del cine al anunciar el retiro del actor debido a un diagnóstico de afasia, una condición que afecta directamente la capacidad de comunicarse. Sin embargo, con el paso de los meses, la situación se agravó. En febrero de 2023, sus seres queridos confirmaron que el artista enfrenta un cuadro de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que altera el lenguaje, el comportamiento y la personalidad.

Desde entonces, la familia se ha mantenido unida. Su esposa Emma Heming, sus hijas y su exesposa Demi Moore han hecho frente a la enfermedad con fortaleza y acompañamiento constante. Ahora, se conoció una decisión determinante para el cuidado del protagonista de Duro de Matar.

La difícil decisión de Emma Heming

En entrevista con Good Morning America, Emma Heming reveló que, junto con sus hijas, optaron por trasladar a Willis a una casa de cuidados especiales, en la cual recibe atención las 24 horas. El centro estaría ubicado muy cerca de la residencia familiar, lo que les permite mantenerse cerca de él en todo momento.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, confesó Heming. Además, aseguró que el actor siempre buscó que sus hijas vivieran en un hogar diseñado para ellas y no condicionado por su enfermedad.

Aunque ya no reside en la misma casa, Willis mantiene contacto constante con Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11. “Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”, agregó su esposa.

Señales del deterioro

Emma también relató cómo fueron los primeros indicios de que algo no estaba bien en la salud del intérprete. “Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante”, señaló.

La enfermedad ha limitado su capacidad de comunicarse, lo que ha significado un gran reto para todos. “El cerebro lo está abandonando. El lenguaje se va. Pero hemos aprendido a adaptarnos y encontramos nuevas formas de comunicarnos con él”, concluyó Heming.

Con esta decisión, la familia busca garantizarle a Willis la mejor calidad de vida posible mientras atraviesa una de las etapas más difíciles de su vida.

