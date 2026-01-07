Cuatro permisos que los trabajadores podrán pedir en Colombia este 2026; son remunerados

A partir de enero de 2026, los trabajadores en Colombia podrán solicitar nuevos permisos remunerados sin que se les descuente del salario, gracias a los cambios introducidos por la reforma laboral aprobada con la Ley 2466 de 2025.

Estos permisos responden a situaciones personales, familiares o judiciales que requieren ausencias justificadas durante la jornada de trabajo.

La normativa obliga a los empleadores a conceder estos permisos cuando se presenten las causas establecidas, y no permite que se descuente ni se compense el tiempo de ausencia, siempre que el trabajador cumpla con los requisitos y presente los documentos de respaldo correspondientes.



Permisos remunerados obligatorios para 2026 en Colombia

La reforma define cuatro permisos principales que el trabajador puede solicitar con remuneración de salario, entre ellos:



Citas médicas y emergencias: el trabajador puede ausentarse para cumplir con citas médicas programadas o urgentes, e incluso para acompañar a hijos menores, personas con discapacidad o adultos mayores a estos compromisos. Obligaciones escolares: se reconoce el derecho a tiempo remunerado para que el trabajador asista a reuniones escolares, entregas de notas o eventos académicos en los que se requiera su presencia como acudiente. Citaciones judiciales o administrativas: el empleado puede pedir permiso para atender diligencias ante autoridades judiciales o administrativas, como comparecencias en juzgados o trámites notariales. Ciclos menstruales incapacitantes: se establece un permiso pagado para mujeres que padezcan síntomas severos de ciclos menstruales incapacitantes o condiciones relacionadas como endometriosis.

Estos permisos, según expertos buscan facilitar la atención de situaciones que antes requerían acuerdos con el empleador o incluso reposición de horas, pero que con la nueva regulación deben concederse obligatoriamente en condiciones específicas.



¿Cómo solicitar los permisos remunerados obligatorios al empleador?

Para que el permiso sea considerado remunerado y no implique faltas injustificadas o descuentos, el trabajador debe informar al empleador con antelación siempre que sea posible y presentar el soporte correspondiente al regresar a sus labores, como certificados médicos, constancias escolares o notificaciones judiciales.

En situaciones de urgencia médica o calamidad, la ausencia puede autorizarse sin aviso previo, pero igualmente será necesario entregar los soportes pertinentes cuando se esté en condiciones de hacerlo.

A diferencia de las vacaciones, la mayoría de estos permisos no tiene un límite fijo anual. Los trabajadores pueden solicitarlos cada vez que surja la situación que los justifica, siempre que exista una causa real y se presente el soporte correspondiente, como un certificado médico, constancia escolar o notificación judicial.

Según lo establecido en la reforma laboral, esto representa un avance significativo frente a prácticas anteriores, ya que muchos permisos dependían únicamente de la decisión del empleador, lo que dejaba a los trabajadores sin garantías claras sobre sus derechos.

De acuerdo con el nuevo marco legal, la reforma busca que estos permisos sean accesibles y equitativos, evitando que los empleadores puedan negarlos de forma arbitraria o utilizarlos como mecanismos de presión o sanción.

También establece que los trabajadores no pierden el salario ni beneficios por ausentarse bajo estas condiciones, consolidando un marco legal más justo y transparente.

Con estas modificaciones, la ley promueve la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, permitiendo que los trabajadores puedan atender asuntos médicos, familiares o legales sin sacrificar su estabilidad económica.

