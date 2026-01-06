Así puedes saber si eres beneficiario del subsidio escolar 2026 y dónde puedes reclamarlo

Con el inicio del calendario escolar del 2026, las familias en Colombia buscan aliviar el impacto económico que supone la compra de útiles, uniformes y otras cosas. Por lo cual, se conoció que las principales cajas de compensación familiar anuncian la entrega del subsidio escolar destinado a sus afiliados.

Por lo cual, si usted es trabajador afiliado y tiene personas a cargo, es fundamental que conozca los requisitos, montos y canales oficiales para verificar si es beneficiario de estos apoyos económicos.

¿Cómo consultar el subsidio escolar en Cafam?

Esta caja de compensación ofrece el denominado 'Combo Escolar Cafam', el cual es un beneficio que se carga directamente en la Tarjeta Integral Cafam, ya sea en su formato físico o virtual.



Para confirmar si tiene derecho a este subsidio escolar y cuántos combos puede reclamar, la entidad habilitó canales de atención desde el 30 de diciembre de 2025. Por lo cual, los interesados pueden comunicarse a la Línea Integral Cafam (601) 307 70 11, opción 8, de lunes a viernes y los sábado, con solo el número de cédula.

Al momento de redimir, es obligatorio presentar la tarjeta, la cual puede gestionarse a través de la aplicación TIC Móvil Cafam; allí deberá activar el producto y realizar el pago mediante código QR.

Requisitos para el subsidio escolar en Compensar

Por otro lado, el subsidio educativo de Compensar funciona como un aporte anual depositado en la tarjeta de la entidad. Este beneficio está específicamente dirigido a trabajadores cuyos beneficiarios (hijos o hermanos huérfanos) cumplan con lo siguiente:

• Tener entre 6 y 18 años y 11 meses.

• Estar cursando educación básica o media (hasta grado 11).

• Recibir actualmente el subsidio monetario.

Así mismo, se sabe que este dinero puede utilizarse para la compra de útiles, uniformes, calzado e incluso alimentos para la lonchera en almacenes aliados. Para verificar si el saldo ya ha sido depositado, los afiliados pueden consultar la App Billetera Móvil o llamar a la línea de atención 601 307 70 04.

Subsidio escolar Colsubsidio

Colsubsidio entrega un subsidio escolar de $90.000 por cada persona a cargo. Este apoyo se otorga durante el primer trimestre del año y está destinado a trabajadores de categorías A o B con beneficiarios de entre 5 y 12 años. Un requisito clave es haber sido beneficiario del subsidio familiar entre octubre de 2025 y enero de 2026.

Para redimir este subsidio, que no es canjeable por efectivo, los afiliados pueden acudir a:

1. Tiendas Ara: Presentando el documento de identidad y la tarjeta de afiliación o el código QR de la app Mi Colsubsidio.

2. Almacenes Éxito: Es necesario presentar la tarjeta física, el documento de identidad y mencionar el convenio 2053. Es importante tener en cuenta que el saldo debe utilizarse en una sola compra.