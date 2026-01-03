Razones que podrían dejarte fuera de jugoso subsidio de $550.000 este 2026

Bajo el esquema de Renta Ciudadana, una iniciativa que surgió para sustituir el antiguo programa de 'Familias en Acción'. Aunque el Banco Agrario ya se prepara para canalizar los pagos del primer ciclo del año durante la primera quincena de enero, existe una realidad que muchos beneficiarios desconocen: el auxilio puede perderse si no se mantienen las condiciones de vulnerabilidad o si se incumplen las normativas del programa.

Este subsidio, diseñado dentro del Plan Nacional de Desarrollo "Colombia, potencia mundial de la vida", prioriza a las madres cabeza de hogar y a familias con niños menores de seis años.

No obstante, el acceso a estos recursos, que pueden alcanzar los 550.000 pesos, está sujeto a una vigilancia constante por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).



¿Por qué puedo perder ayuda de Renta Ciudadana en 2026?

Para el año 2026, las autoridades han sido enfáticas en que el bienestar económico de los hogares es evaluado periódicamente. No basta con haber sido seleccionado una vez; la continuidad en el sistema requiere transparencia y el cumplimiento de compromisos sociales.



A continuación, detallamos los motivos principales por los que un hogar podría quedar excluido del beneficio:

Es fundamental que los ciudadanos verifiquen su estado actual en el portal oficial de Renta Ciudadana, ingresando su número de cédula en la opción de consulta de beneficiarios, en este link.