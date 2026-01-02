Publicidad

Banco Agrario confirma quiénes recibirán alivio de $550 mil en enero; piden un requisito

El inicio de 2026 trae consigo un respiro financiero para miles de hogares colombianos. El Banco Agrario se prepara para desembolsar montos de hasta 550.000 pesos.

Foto: Labs.google y Renta Ciudadana
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 2 de ene, 2026

La llegada de enero de 2026 marca un hecho importante en la política de asistencia social de Colombia. Bajo el marco del programa Renta Ciudadana, una iniciativa diseñada para sustituir esquemas anteriores como "Familias en Acción", el Gobierno Nacional busca garantizar un ingreso básico que fortalezca el bienestar de quienes más lo necesitan.

Para este primer ciclo del año, el Banco Agrario designó como la entidad financiera responsable de canalizar estos fondos, asegurando que el apoyo monetario llegue de manera efectiva a los rincones más apartados del país.

Puedes leer: ¿En cuánto subiría el arriendo en 2026 tras confirmarse el aumento del Salario Mínimo?

En este contexto, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) está organizando minuciosamente el cronograma de pagos para brindar previsibilidad y seguridad a los beneficiarios.

¿Cómo acceder al pago de enero de Renta Ciudadasna?

El acceso a estos 550.000 pesos no es aleatorio ni universal. Existe un único requisito fundamental que actúa como filtro principal para la selección de los beneficiarios: figurar en la lista única de hogares priorizados según su clasificación en el Sisbén IV.

Este sistema de identificación permite al Estado validar la situación socioeconómica real de cada familia, garantizando que los recursos se destinen exclusivamente a aquellos que atraviesan escenarios de vulnerabilidad extrema o moderada.

Además de estar debidamente categorizados en el Sisbén IV, el programa pone un énfasis especial en la composición del núcleo familiar.

Puedes leer: Empresas alertan sobre despidos tras aumento del salario mínimo para 2026

Se prioriza de manera directa a las madres cabeza de hogar y a las familias con niños y niñas menores de seis años, buscando proteger a la primera infancia en entornos desfavorecidos.

Es vital entender que la permanencia en el programa no es vitalicia; los hogares deben mantener sus condiciones de vulnerabilidad para seguir recibiendo el subsidio en ciclos posteriores.

Para facilitar el proceso de consulta, las autoridades han habilitado herramientas digitales. Los ciudadanos pueden verificar si son beneficiarios siguiendo estos pasos:

  1. Acceder al portal oficial de Renta Ciudadana
  2. Seleccionar la opción de "Consulta de beneficiarios".
  3. Ingresar el número de cédula de ciudadanía.

De acuerdo con el esquema vigente, los giros se efectuarán durante la primera quincena de enero, depositándose directamente en las cuentas bancarias registradas por los usuarios o mediante los canales dispuestos por el Banco Agrario.

Es importante destacar que el cumplimiento de los compromisos de educación y salud para los menores de edad es un componente esencial de la Renta Ciudadana.

Asimismo, cualquier intento de fraude o falsificación de información en los datos proporcionados es motivo de exclusión inmediata del sistema.

