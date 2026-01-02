Pasajes gratis de TransMilenio en enero 2026: Así puedes saber si eres beneficiario

El inicio del 2026 trae consigo una noticia alentadora para miles de hogares en la capital colombiana. Desde el 1 de enero, la Alcaldía de Bogotá activó la entrega de beneficios de transporte para asegurar que la falta de recursos no sea un impedimento para el desplazamiento por la ciudad.

Esta iniciativa, liderada por la Secretaría Distrital de Integración Social, representa un esfuerzo fiscal masivo para mitigar el impacto del costo de vida en los sectores que más lo requieren.

¿Quiénes son los beneficiados de pasajes gratis de TransMilenio?

Para este primer mes del año, el Distrito dispuso una bolsa de $10.006.000.000 destinada exclusivamente a cubrir los traslados de 742.000 personas.



El programa no es universal, sino que se concentra en tres grupos poblacionales estratégicos que han sido priorizados por su condición socioeconómica o física:

Personas mayores de 62 años: Este grupo representa la mayor porción de beneficiarios, con 343.000 ciudadanos que recibirán un apoyo conjunto de 3.143 millones de pesos. Ciudadanos con discapacidad: Cerca de 161.000 personas cuentan con esta cobertura, respaldada por una inversión de 2.658 millones de pesos. Hogares en pobreza extrema y moderada: Un total de 238.000 bogotanos categorizados en los niveles más bajos del Sisbén recibirán alivios que suman más de 4.205 millones de pesos.

Es fundamental comprender que el volumen de viajes otorgados no es fijo para todos; la cantidad de pasajes asignados puede llegar hasta los 12 trayectos mensuales, dependiendo estrictamente de la clasificación del Sisbén y de los lineamientos específicos de la estrategia IMG.

Para que un ciudadano pueda ver reflejado este beneficio en sus viajes diarios, existe un paso técnico obligatorio: poseer la tarjeta TuLlave personalizada.

Sin este documento debidamente registrado a nombre del usuario, el sistema no puede identificar el perfil del beneficiario ni cargar los abonos gratuitos.

Aquellos que aún no han realizado este trámite deben acudir a los puntos de personalización autorizados por la ciudad o consultar la plataforma oficial del sistema para regularizar su situación.

Una vez que la tarjeta está en manos del usuario, el proceso de activación es sumamente sencillo y se puede realizar de dos maneras. La primera opción es dirigirse a las taquillas de las estaciones, donde basta con presentar el plástico y solicitar al operador la activación del subsidio.

La segunda alternativa es el uso de los puntos automáticos o máquinas de recarga: el usuario inserta su tarjeta, navega por el menú de "Transacciones virtuales", selecciona la opción "Solicitar Subsidio/Convenio" y confirma los pasajes asignados.

Si el sistema rechaza la operación, indica que el ciudadano no cumple con los requisitos para ser beneficiario en ese ciclo.