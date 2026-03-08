Resultados Consulta a Presidencia 2026: Así quedaron las votaciones a candidatos

A las 4:00 p. m. en punto de este domingo 8 de marzo, las puertas de los puestos de votación en toda Colombia se cerraron, dando paso a uno de los momentos más emocionantes del año: el conteo de votos.

Aunque todavía las noticias están en pleno desarrollo, los primeros datos del preconteo ya nos están dando mucho de qué hablar sobre quiénes podrían ser los próximos inquilinos de la Casa de Nariño y el Capitolio.

Si algo está quedando claro en esta jornada es que las mujeres vienen con toda la fuerza. En la Gran Consulta por Colombia, la senadora Paloma Valencia se ha posicionado como la gran protagonista, liderando los resultados con una ventaja considerable sobre sus compañeros de coalición.



Con más del 59% de las mesas escrutadas, Valencia ya suma una cifra impresionante de votos que la perfilan como la candidata oficial de este sector para la primera vuelta de mayo.



Por su parte, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán siguen en la pelea, esperando que los últimos boletines les den una sorpresa, aunque el panorama parece estar ya muy inclinado hacia un solo lado.

Pero no solo en la derecha se mueven las fichas. En la Consulta de las Soluciones, la exalcaldesa Claudia López también ha sacado los dientes y se perfila como la ganadora indiscutible frente a Leonardo Huerta.

López ya cuenta con una base sólida de votos que la pondría directamente en el tarjetero presidencial del próximo 31 de mayo.

Mientras tanto, en el Frente por la Vida, la cosa está movida con Roy Barreras y Daniel Quintero disputándose el liderazgo, aunque los datos preliminares le dan un respiro a Barreras en esta etapa del proceso.

La pelea por las curules del Senado y la Cámara de Representantes tampoco se queda atrás en adrenalina.

Con los primeros reportes llegando a cuentagotas, el Pacto Histórico ha tomado una delantera inicial en el Senado, seguido muy de cerca por el Centro Democrático y el Partido Liberal.

Es un juego de números donde cada mesa escrutada cuenta y donde las proyecciones de curules están cambiando minuto a minuto.

Porcentajes de Consulta a Presidencia 2026

En desarrollo...