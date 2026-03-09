Fallece reconocido odontólogo de famosos: trabajó con Lina Tejeiro y Alina Lozano

La farándula nacional se encuentra conmocionada tras confirmarse el fallecimiento de Jimmer Hernández reconocido odontólogo y especialista en estética dental detrás de las sonrisas de numerosas celebridades nacionales, noticia que se presentó el 7 de marzo y fue confirmada en las últimas horas.

Se conoció que Jimmer Hernández no solo era un profesional de la salud oral, sino también era el fundador de Elite Cosmetic Dental, una clínica que logró posicionarse como referente en tratamientos estéticos en ciudades como Bogotá, Medellín y Villavicencio, extendiendo incluso su presencia internacional hasta Miami, Estados Unidos.

Tanto es así que con más de 10 años de experiencia, Hernández era egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia y contaba con estudios avanzados en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Por lo cual, por medio de un comunicado oficial, confirmó su fallecimiento y lo describió como un "profesional visionario" que transformó la vida de muchas personas.



De igual forma, no se han confirmado las causas de su deceso, su partida dejó un gran vacío en el mundo del entretenimiento. Tanto es así que figuras como Lina Tejeiro, Alina Lozano y varios artistas lamentaron su partida y compartieron emotivos mensajes en sus redes sociales.



¿Cómo despidieron a Jimmer Hernández las celebridades colombianas?

Tras la confirmación del fallecimiento de Jimmer Hernández las redes sociales se inundaron con muchos mensajes. Una de las primeras en reaccionar fue la actriz Lina Tejeiro, quien compartió una fotografía a blanco y negro junto al doctor, acompañada de un corazón roto y un mensaje de gratitud: "Gracias por tantos años de cuidado y cariño. Te recordaré siempre".

Por su parte, Alina Lozano expresó su dolor mediante un video, asegurando que aún no logra aceptar la noticia. "Sentir que llego a Colombia y no lo voy a volver a ver... para mí es algo que no concibo", manifestó Lozano, situación similar a la que expresó Yolanda Rayo, quien no entiende su partida.

José Miel, ex participante de Yo Me Llamo, recordó que Hernández fue quien diseñó su sonrisa y lo despidió con un cariñoso "vuela alto mi churro", entre otros mensajes de varias celebridades nacionales.

Por otro lado, se conoció que Jimmer Hernández también trabajó con figuras como Pautips, Guaynaa, La Crespa y los imitadores de J Balvin y Jennifer López, al punto que lo consolidaron como el "odontólogo de los famosos".

La familia y el equipo de trabajo del Dr. Hernández convocaron a amigos y pacientes para darle el último adiós en el municipio de Chía. La velación comenzó este 9 de marzo en el Salón Dorado de Capillas de la Fe, así mismo, confirmaron que las exequias se llevarán a cabo el martes 10 de marzo a las 11:00 a. m. en la parroquia Santa Lucía.