Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
TARJETÓN DE CANDIDATOS PRESIDENCIALES
PSICOFONÍA TOBOGÁN EXTREMO
RESULTADOS CONSULTA PRESIDENCIAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / ¿Te toca declarar renta en 2026? Dato clave que todo pensionado en Colombia debe revisar

¿Te toca declarar renta en 2026? Dato clave que todo pensionado en Colombia debe revisar

Evita sorpresas con la DIAN y descubre si tus ingresos o patrimonio te obligan a declarar renta en 2026

¿Te toca declarar renta en 2026? Dato clave que todo pensionado en Colombia debe revisar
¿Te toca declarar renta en 2026? Dato clave que todo pensionado en Colombia debe revisar
Foto: DIAN y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 9 de mar, 2026

El 2026 ya está aquí y con él llega la temporada de poner las cuentas en orden con la DIAN. Si ya estás disfrutando de tu jubilación, es probable que te preguntes si ese pago mensual que recibes te obliga a sentarte frente al computador para declarar renta.

La buena noticia es que, aunque el proceso parece un laberinto, entender las reglas del juego es más sencillo de lo que imaginas. Para este año, la Unidad de Valor Tributario (UVT) se fijó en $52.374, una cifra que mueve todos los límites financieros en el país.

Puedes leer: Cuáles son los impuestos nuevos en Colombia este 2026; conoce los plazos

¿Estás en la lista de los que deben declarar renta en el 2026?

No todos los pensionados tienen que pasar por este trámite. La obligación surge si durante el año 2025 cumpliste con alguna de estas condiciones: tus ingresos totales fueron iguales o superiores a $69.718.600, o si al terminar ese año tenías un patrimonio bruto (como tu casa o carro) que superara los $224.095.500.

También entras en el radar si tus consumos con tarjeta de crédito, compras totales o consignaciones bancarias pasaron el umbral de los $69.718.600.

Es vital que no confundas "declarar" con "pagar". En Colombia, las mesadas pensionales gozan de una protección especial. Solo están obligados a pagar impuesto de renta aquellos que reciben "megapensiones" superiores a 1.000 UVT mensuales, lo que equivale a unos $52.374.000 cada mes en 2026.

Te puede interesar

  1. Subsidios y bonos para mujeres embarazadas en Colombia
    Imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kale; foto generada de ImageFX y AFP
    Información de servicio

    Subsidios para mujeres embarazadas; Compensar e ICBF dan ayudas económicas

  2. Podrías tener subsidio menstrual de cajas de compensación
    Imagen de referencia
    Foto: generada por ImageFX
    Información de servicio

    ¿Sabías que puedes acceder a un subsidio menstrual con tu caja de compensación? Conócelo

Si tu pensión es menor a eso, lo más probable es que tu impuesto sea cero, a menos que tengas otros negocios como arriendos o inversiones que sumen puntos a tu cuenta.

Documentos que solicitan:
Para que la diligencia sea un éxito y no un dolor de cabeza, debes tener a mano ciertos papeles. El protagonista es el Formulario 220, que es el certificado de ingresos y retenciones que te entrega tu entidad pagadora.

Publicidad

También es indispensable tener el RUT actualizado; recuerda que la DIAN permite hacer casi todos estos trámites de forma digital.

No olvides incluir en tu carpeta:

Publicidad

  • Extractos de tus cuentas bancarias y CDTs.
  • Certificados de tradición y libertad de tus inmuebles.
  • Comprobantes de pagos a medicina prepagada o aportes a salud, ya que estos pueden ayudarte a reducir lo que debes.
  • Certificaciones de deudas pendientes al cierre de 2025.

Te puede interesar

  1. Cali abre inscripciones para Colombia Mayor: paso a paso para recibir subsidio de $230.000
    Cali abre inscripciones para Colombia Mayor: paso a paso para recibir subsidio de $230.000
    Foto: Prosperidad Social
    Información de servicio

    Cali abre inscripciones para Colombia Mayor: paso a paso para recibir subsidio de $230.000

  2. ¿Bajarán los costos de vivienda y los peajes?
    Giro inesperado del salario mínimo, ¿bajarán los costos de vivienda y los peajes?
    Foto: Google Maps y Labs.google
    Nación

    Tumban salario mínimo en Colombia: ¿Bajará precio de viviendas y subsidios?

Hay una distinción que la DIAN quiere que tengas clara: una cosa es la retención en la fuente, que es lo que podrían descontarte mes a mes en 2026 si recibes más de $52.374.000, y otra muy distinta es la declaración de renta que presentas este año sobre lo que pasó en 2025.

Para la declaración que harás en unos meses, el valor de referencia de la UVT es el del año pasado, es decir, $49.799.

La temporada de declaraciones para personas naturales no es eterna. Según el calendario tributario, el plazo para cumplir con esta responsabilidad comienza el 12 de agosto y se extiende hasta el 26 de octubre de 2026.

Tu fecha exacta depende de los últimos dos dígitos de tu NIT o cédula, así que mejor revísalo con tiempo para evitar carreras de último minuto o sanciones innecesarias. ¡Mantente al día y sigue disfrutando de tu tiempo libre!

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Declaración de renta

Noticias

Servicio