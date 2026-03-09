¿Te toca declarar renta en 2026? Dato clave que todo pensionado en Colombia debe revisar

El 2026 ya está aquí y con él llega la temporada de poner las cuentas en orden con la DIAN. Si ya estás disfrutando de tu jubilación, es probable que te preguntes si ese pago mensual que recibes te obliga a sentarte frente al computador para declarar renta.

La buena noticia es que, aunque el proceso parece un laberinto, entender las reglas del juego es más sencillo de lo que imaginas. Para este año, la Unidad de Valor Tributario (UVT) se fijó en $52.374, una cifra que mueve todos los límites financieros en el país.

¿Estás en la lista de los que deben declarar renta en el 2026?

No todos los pensionados tienen que pasar por este trámite. La obligación surge si durante el año 2025 cumpliste con alguna de estas condiciones: tus ingresos totales fueron iguales o superiores a $69.718.600, o si al terminar ese año tenías un patrimonio bruto (como tu casa o carro) que superara los $224.095.500.



También entras en el radar si tus consumos con tarjeta de crédito, compras totales o consignaciones bancarias pasaron el umbral de los $69.718.600.

Es vital que no confundas "declarar" con "pagar". En Colombia, las mesadas pensionales gozan de una protección especial. Solo están obligados a pagar impuesto de renta aquellos que reciben "megapensiones" superiores a 1.000 UVT mensuales, lo que equivale a unos $52.374.000 cada mes en 2026.

Si tu pensión es menor a eso, lo más probable es que tu impuesto sea cero, a menos que tengas otros negocios como arriendos o inversiones que sumen puntos a tu cuenta.

Documentos que solicitan:

Para que la diligencia sea un éxito y no un dolor de cabeza, debes tener a mano ciertos papeles. El protagonista es el Formulario 220, que es el certificado de ingresos y retenciones que te entrega tu entidad pagadora.

También es indispensable tener el RUT actualizado; recuerda que la DIAN permite hacer casi todos estos trámites de forma digital.

No olvides incluir en tu carpeta:

Extractos de tus cuentas bancarias y CDTs.

Certificados de tradición y libertad de tus inmuebles.

Comprobantes de pagos a medicina prepagada o aportes a salud, ya que estos pueden ayudarte a reducir lo que debes.

Certificaciones de deudas pendientes al cierre de 2025.

Hay una distinción que la DIAN quiere que tengas clara: una cosa es la retención en la fuente, que es lo que podrían descontarte mes a mes en 2026 si recibes más de $52.374.000, y otra muy distinta es la declaración de renta que presentas este año sobre lo que pasó en 2025.

Para la declaración que harás en unos meses, el valor de referencia de la UVT es el del año pasado, es decir, $49.799.

La temporada de declaraciones para personas naturales no es eterna. Según el calendario tributario, el plazo para cumplir con esta responsabilidad comienza el 12 de agosto y se extiende hasta el 26 de octubre de 2026.

Tu fecha exacta depende de los últimos dos dígitos de tu NIT o cédula, así que mejor revísalo con tiempo para evitar carreras de último minuto o sanciones innecesarias. ¡Mantente al día y sigue disfrutando de tu tiempo libre!