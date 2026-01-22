Cuáles son los impuestos nuevos en Colombia este 2026; conoce los plazos

Con un déficit presupuestario creciente, el objetivo del Ejecutivo es claro: robustecer el recaudo para financiar pilares fundamentales como la salud, la educación y los servicios públicos esenciales.

Sin embargo, el impacto de estas decisiones se siente con fuerza desde el pasado 1 de enero, afectando tanto a grandes capitales como al consumidor promedio.

Uno de los cambios más drásticos se observa en el impuesto sobre el patrimonio. La base para empezar a tributar ha sufrido un recorte significativo, pasando de las anteriores 72.000 UVT a tan solo 40.000 UVT.



Esto significa que cualquier persona natural o jurídica con un patrimonio neto cercano a los 2.000 millones de pesos entra ahora en el radar de la Dian, ampliando de forma masiva el número de contribuyentes obligados.

Nuevos impuestos en Colombia 2026

El sector del consumo no ha quedado impune. En un esfuerzo que combina la necesidad de fondos con políticas de salud pública, los denominados "vicios" y los productos ultraprocesados enfrentan cargas fiscales sin precedentes.

Los cigarrillos, por ejemplo, han visto un incremento exponencial: el impuesto por cajetilla saltó de unos $4.000 a superar los $10.000 por unidad.

En la misma línea, el sector de licores experimenta un ajuste severo. Bebidas como el aguardiente, el vino y otros licores, que antes gozaban de una tarifa reducida del 5 %, ahora deben tributar bajo la tarifa general del 19 % del IVA.

A esto se suman los nuevos gravámenes bimestrales sobre plásticos de un solo uso y aquellos alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares y grasas saturadas, lo que encarece la canasta básica de muchos hogares.

Por otro lado, el sector financiero colombiano se sitúa ahora bajo una de las presiones fiscales más altas de la región. La sobretasa al impuesto de renta para los bancos ha elevado su carga tributaria total a niveles cercanos al 50 %.

Aunque el Gobierno busca captar recursos de las entidades con mayores utilidades, diversos analistas ya advierten sobre el riesgo de un efecto dominó que podría encarecer las tasas de crédito para las familias y las empresas que buscan financiamiento.

Cronograma 2026 para pagar impuestos

Para organizar este nuevo panorama, la Dian ha establecido un cronograma estricto para 2026 que los ciudadanos deben seguir con precisión:

IVA : Se mantiene con periodicidades bimestrales y cuatrimestrales. Por ejemplo, los responsables con ingresos superiores a 92.000 UVT deben declarar el primer bimestre (enero-febrero) entre el 10 y el 24 de marzo de 2026, dependiendo del último dígito de su NIT. Aquellos con ingresos inferiores lo harán de forma cuatrimestral, iniciando su primer vencimiento en mayo.

: Se mantiene con periodicidades bimestrales y cuatrimestrales. Por ejemplo, los responsables con ingresos superiores a 92.000 UVT deben declarar el primer bimestre (enero-febrero) entre el 10 y el 24 de marzo de 2026, dependiendo del último dígito de su NIT. Aquellos con ingresos inferiores lo harán de forma cuatrimestral, iniciando su primer vencimiento en mayo. Impuesto Nacional al Consumo: Sigue una dinámica bimestral similar al IVA, cubriendo sectores como bolsas plásticas y cannabis.

Sigue una dinámica bimestral similar al IVA, cubriendo sectores como bolsas plásticas y cannabis. Gasolina y ACPM: Este tributo se declara mensualmente. Para el mes de enero de 2026, el plazo máximo de pago es el 13 de febrero.

A pesar del endurecimiento de las políticas, no todo son noticias restrictivas. El Gobierno ha habilitado ciertos beneficios tributarios y alivios para quienes decidan normalizar su situación, ofreciendo reducciones en sanciones e intereses moratorios.

Estas medidas ya han permitido que las arcas del Estado reciban cientos de millones de pesos en las primeras semanas del año por parte de contribuyentes que buscan ponerse al día.

