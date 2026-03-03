¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque otra vez juntos? Actor comparte fotografías personales

Los jueves, como es habitual en redes sociales con la tendencia del Throwback Thursday (#TBT), el actor Lincoln Palomeque compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes con el que hizo un recorrido por distintos momentos de su carrera artística y de su vida personal.

Las fotografías incluyeron recuerdos de revistas en las que ha participado, así como escenas que marcaron etapas importantes en su trayectoria.

Entre estas publicaciones, una imagen particular captó la atención de miles de internautas: una vieja portada de revista junto a Carolina Cruz, con quien mantuvo una relación sentimental y con quien comparte dos hijos.



Aunque la intención original del actor era rememorar diferentes hitos de su trayectoria en el entretenimiento y la televisión hasta apariciones en portadas importantes, la inclusión de esa foto generó un intenso debate en plataformas digitales sobre si esto sugería una reconciliación entre la expareja.

Para muchos seguidores, el detalle fue interpretado como un símbolo de madurez y buenos términos entre ellos, especialmente en torno a la crianza conjunta de sus hijos.

Diversos comentarios de usuarios destacaron el gesto como algo conmovedor, con mensajes que celebraban la buena relación que mantienen Palomeque y Cruz y otros que especulaban sobre un posible renacer sentimental. "La penúltima"; "Foto, portada 15 para siempre" o "La número 15 los amo a los dos".

No obstante, lo que más resaltó fue el tono de respeto y cariño que prevalece en las interacciones, un indicador de que, aunque no estén juntos como pareja, han encontrado una forma amistosa y madura de interactuar ante el ojo público.

Relación de Carolina Cruz y Licoln Palomeque

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fueron una de las parejas más seguidas y queridas del entretenimiento colombiano durante los años que estuvieron juntos. Su relación trascendió más allá de lo personal y se posicionó en el imaginario de la farándula del país, en parte por la manera en que manejaban su vida familiar y la atención mediática que recibían.

Tras anunciar su separación en 2022, ambos tomaron rumbos distintos en lo sentimental. Carolina Cruz ha consolidado una relación pública con el piloto Jamil Farah, lo cual ha sido bien documentado por la presentadora en redes sociales.

Por su parte, Palomeque mantiene un perfil más reservado, aunque abierto a compartir aspectos de su vida familiar y profesional con su audiencia.

