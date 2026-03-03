Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
INVESTIGACIÓN A NICOLÁS MADURO
TUMBA DE EL MENCHO
HERMANAS DESAPARECIDAS EN CARNAVAL
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque otra vez juntos? Actor comparte fotografías personales

¿Carolina Cruz y Lincoln Palomeque otra vez juntos? Actor comparte fotografías personales

El actor compartió varias fotos junto a la presentadora y el gesto encendió las redes. Usuarios comenzaron a preguntarse si se trata de una simple coincidencia o si hay algo más detrás.

El gesto de Lincoln Palomeque con Carolina Cruz
Carolina Cruz y Lincoln Palomeque
Foto: Instagram @lincpal
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 3 de mar, 2026

Los jueves, como es habitual en redes sociales con la tendencia del Throwback Thursday (#TBT), el actor Lincoln Palomeque compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes con el que hizo un recorrido por distintos momentos de su carrera artística y de su vida personal.

Las fotografías incluyeron recuerdos de revistas en las que ha participado, así como escenas que marcaron etapas importantes en su trayectoria.

Puedes leer: Carolina Soto deja boquiabiertos al presumir su cuerpazo en redes a sus 40 años

Entre estas publicaciones, una imagen particular captó la atención de miles de internautas: una vieja portada de revista junto a Carolina Cruz, con quien mantuvo una relación sentimental y con quien comparte dos hijos.

Aunque la intención original del actor era rememorar diferentes hitos de su trayectoria en el entretenimiento y la televisión hasta apariciones en portadas importantes, la inclusión de esa foto generó un intenso debate en plataformas digitales sobre si esto sugería una reconciliación entre la expareja.

Te puede interesar

  1. Carolina Cruz habla sobre antigua relación con Lincoln Palomeque
    Carolina Cruz revela que sus padres influyeron en su separación con Lincoln Palomeque
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Carolina Cruz revela que sus padres influyeron en su separación con Lincoln Palomeque

  2. Carolina Cruz imitando a Greeicy
    Carolina Cruz imitando a Greeicy
    Foto: cuentas de Instagram: @greeeicy y @carolinacruzosorio
    Farándula

    Carolina Cruz imitó a Greeicy Rendón y sorprendió a más de uno, ¿sí se llama?

Para muchos seguidores, el detalle fue interpretado como un símbolo de madurez y buenos términos entre ellos, especialmente en torno a la crianza conjunta de sus hijos.

Diversos comentarios de usuarios destacaron el gesto como algo conmovedor, con mensajes que celebraban la buena relación que mantienen Palomeque y Cruz y otros que especulaban sobre un posible renacer sentimental. "La penúltima"; "Foto, portada 15 para siempre" o "La número 15 los amo a los dos".

Puedes leer: Carolina cruz sorprende al revelar fotos de su embarazo; ¡Linda faceta!

Publicidad

No obstante, lo que más resaltó fue el tono de respeto y cariño que prevalece en las interacciones, un indicador de que, aunque no estén juntos como pareja, han encontrado una forma amistosa y madura de interactuar ante el ojo público.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Carolina Cruz, presentadora colombiana
    Carolina Cruz comparte su truco para alejar malas energías
    Foto: Instagram de Carolina Cruz
    Farándula

    Este es el ritual que Carolina Cruz usa para bloquear las malas energías

  2. Carolina Cruz, presentadora de Caracol televisión
    Carolina Cruz rompe el silencio sobre las críticas de su apariencia física
    Foto: redes sociales
    Farándula

    Carolina Cruz responde a las críticas sobre su apariencia: "Esto es lo que hay"

Relación de Carolina Cruz y Licoln Palomeque

Lincoln Palomeque y Carolina Cruz fueron una de las parejas más seguidas y queridas del entretenimiento colombiano durante los años que estuvieron juntos. Su relación trascendió más allá de lo personal y se posicionó en el imaginario de la farándula del país, en parte por la manera en que manejaban su vida familiar y la atención mediática que recibían.

Tras anunciar su separación en 2022, ambos tomaron rumbos distintos en lo sentimental. Carolina Cruz ha consolidado una relación pública con el piloto Jamil Farah, lo cual ha sido bien documentado por la presentadora en redes sociales.

Por su parte, Palomeque mantiene un perfil más reservado, aunque abierto a compartir aspectos de su vida familiar y profesional con su audiencia.

Mira también: ¿Qué se lleva Jenny López para su luna de miel con Jhonny Rivera?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Carolina Cruz

Lincoln Paloqueme

Redes sociales

Famosos colombianos

Chismes de famosos

Intimidades de famosos