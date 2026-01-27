Carolina Cruz revela que sus padres influyeron en su separación con Lincoln Palomeque

Carolina Cruz es una de las figuras públicas más reconocidas de la televisión colombiana, gracias a su participación en diversos programas y a la cercanía y espontaneidad que muestra frente a las cámaras, lo que ha despertado el interés de sus seguidores por su vida personal.

Tanto es así que la presentadora del Valle del Cauca, comenzó a fortalecer su vínculo directo con los internautas por medio de sus redes sociales. Al punto que en estas plataformas comparte contenido sobre su rutina profesional y personal, además de varias reflexiones sobre varios momentos de su vida.

Por lo cual, Carolina comparte con sus seguidores como fue el proceso de su hijo Salvador, quien fue diagnosticado con macrocefalia, y la ruptura de su relación con el actor Lincoln Palomeque, con quien estuvo más de diez años y tuvo a sus dos hijos, la cual causó mucho revuelo en su momento.



¿Qué dijo Carolina Cruz sobre su separación con Lincoln Palomeque?

Debido a su presencia digital, Carolina Cruz tomó la decisión de crear un pódcast, Mi mundo, mis huellas, mi verdad, un espacio en el que aborda distintos temas personales y reflexivos. En el cual explicó cómo fue el proceso de separación con Lincoln Palomeque, pero también han logrado mantener una buena separación.

Sumado a esto, explicó que sus padres fueron muy influyentes para tomar esta decisión. “Mis papás se separaron cuando mi hermano y yo ya estábamos muy grandes, yo ya tenía como 20. Ellos se separaron la primera vez, volvieron para el momento de mi reinado y ya se volvieron a separar”, inició la presentadora.

Posteriormente, explicó que durante sus primeros 20 años de vida vio cómo la situación en su hogar se mantuvo tranquila. Tanto es así que la responsabilidad afectiva que observó en su familia, incluso después de la separación de sus padres, le confirmó que es posible criar hijos en estas condiciones, pese a las críticas.

“Crecí después de su separación viendo a mi papá con su nueva esposa y viendo a mi mamá con las parejas que tenía, nos íbamos a disfrutar de una finca y yo podía viajar con mi papá y su esposa, con mi mamá y su esposo en ese momento”, explicó la modelo en el pódcast.

Finalmente concluyó que gracias a ese ejemplo de respeto la llevó a seguir el mismo camino con el papá de sus hijos y es gracias a esto que logra mantener un hogar armónico y lleno de madurez.