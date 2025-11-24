Publicidad

Carolina Cruz responde a las críticas sobre su apariencia: "Esto es lo que hay"

Carolina Cruz responde a las críticas sobre su apariencia: "Esto es lo que hay"

Carolina Cruz, presentadora de Día a Día, decidió romper el silencio y enfrentar los juicios sobre su imagen con un mensaje de total honestidad en sus redes sociales.

Carolina Cruz, presentadora de Caracol televisión
Carolina Cruz rompe el silencio sobre las críticas de su apariencia física
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

La reconocida presentadora colombiana Carolina Cruz de 46 años se ha convertido en un referente de la televisión, pero, como muchas figuras públicas, es también un blanco constante de comentarios y críticas en las redes sociales.

Recientemente, la paciencia de la exreina se agotó, y decidió ofrecer una respuesta contundente a quienes, desde sus comentarios en plataformas digitales, juzgan y critican cada detalle de su apariencia física.

Lee también: Claudia Lozano, de Noticias Caracol, revela doloroso proceso de salud; al borde la muerte

La controversia escaló tras la difusión de un video en el que Carolina Cruz fue entrevistada en un evento público. Según relató la presentadora en una conversación posterior, su teléfono se llenó de mensajes que, en modo de alarma o burla, le advertían que "se veía fatal" o que la habían "cogido muy mal parqueada" en la grabación.

La insistencia de estos comentarios la obligó a encontrar la raíz de la crítica que se centraba en lo que su rostro y su piel mostraban, sin filtros ni grandes capas de maquillaje, los signos normales del paso del tiempo y el cansancio acumulado.

Por este motivo, Cruz optó por el contraataque, poniendo la atención no en su físico, sino en la percepción que la sociedad ha creado sobre el envejecimiento femenino debido a los estándares de belleza.

Así, la presenteadora empezó a cuestionarse la idea sobre "verse bien" desafiando a los críticos a definir qué es exactamente "estar bien parqueada".

Y decidió romper el silencio ante los comentarios: "¿Bien parqueada es que a mis 46 años me vea como una niña de 25?", preguntó. "Con una piel perfecta, humectada, sin arrugas, sin que se me haya descolgado nada, ¿o que sea un caso de investigación de la NASA?" expresó la presentadora.

Puedes ver también:Ella es Samantha Correa, chica trans, vinculada con escándalo de Blessd y Pirlo

Carolina Cruz habla acerca de su envejecimiento

La presentadora además, se despojó de cualquier capa de maquillaje, optando por la transparencia y naturalidad, revelando los detalles de su piel y su estilo de vida, explicando está en un proceso de cambio normal.

Carolina también admitió que, como cualquier persona que supera los 40, su piel está experimentando el natural descolgamiento. Por otro lado, reveló que sufre de rosácea, una condición cutánea que le provoca venitas y manchas, y que su año laboral reciente ha sido un poco agotador y no puede evitar que se refleje en su rostro.

"Hoy tengo muchos granitos porque este ha sido mi año laboral más fuerte. He tenido que trabajar muchísimo y no he podido descansar la piel del maquillaje. Entonces sí, me veo cansada, me veo agotada… pues esto es lo que hay", dijo con firmeza.

Entre los comentarios recibió apoyo de algunos usuarios. No obstante, muchos usuarios también comentaron sus opiniones en desacuerdo y críticas, entre los cuales destacan: "Pero ahí tienes el aro de luz para verte mejor, se nota que quieres disimular y está bien", "Nadie le critica que se vea de edad avanzada, sino que en su perfil se vende con filtros y perfecta. Cuando la realidad pega pasan este tipo de cosas".

Mira también: Rafa Taibo revela escalofriante hallazgo en caso Colmenares: ¿entidad se hace pasar por el joven?

