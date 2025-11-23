Publicidad

Giovanny Ayala expone gesto de Jessi Uribe sobre secuestro de su hijo

Giovanny Ayala expone gesto de Jessi Uribe sobre secuestro de su hijo

Giovanny Ayala compartió un gesto de Jessi Uribe en medio del secuestro de su hijo Miguel y las redes no han dejado de reaccionar.

Gesto de Jessi Uribe con Giovanny Ayala
Gesto de Jessi Uribe con Giovanny Ayala
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

En medio del delicado proceso que atraviesa su familia, Giovanny Ayala compartió públicamente un gesto de apoyo de Jessi Uribe relacionado con el secuestro de su hijo Miguel. El hecho generó gran atención en redes sociales y medios de comunicación, dado que involucra a dos artistas reconocidos del género musical popular en Colombia.

Ahora bien, en Instagram, Jessi Uribe replicó una publicación realizada por Sebastián Ayala, hermano de Miguel, en la que se solicitaba la liberación del joven secuestrado. El mensaje incluía un llamado a la seguridad y a la pronta intervención de las autoridades, subrayando la situación de emergencia que vive la familia. Giovanny Ayala compartió esta acción, destacando el gesto de solidaridad.

Gesto de Jessi Uribe con hijo de Giovanny Ayala
Exponen gesto de Jessi Uribe
Foto de Instagram @giovannyayalaoficial

¿Cómo ocurrió el secuestro de Miguel Ayala?

El secuestro de Miguel Ayala y su mánager ocurrió recientemente en la vía Panamericana, cerca del sector conocido como El Túnel, en el departamento del Cauca. Desde el momento en que se conoció la situación, la familia ha recurrido a redes sociales para difundir información relevante, así como para solicitar apoyo y atención de las autoridades correspondientes.

La publicación de Giovanny Ayala en Instagram no incluyó comentarios adicionales que vincularan a Jessi Uribe con los hechos del secuestro. En el mensaje se limitó a resaltar la acción de compartir el contenido de apoyo y visibilizar el llamado de la familia por la liberación de Miguel. De acuerdo con los registros disponibles, Jessi Uribe no ha emitido declaraciones públicas ni directas respecto a su participación en la difusión de la situación.

Publicidad

El hecho ha sido reportado por varios medios, que coinciden en que el gesto de Uribe se circunscribe únicamente a la solidaridad, sin involucramiento en la investigación o en los eventos del secuestro. La familia continúa en contacto con las autoridades y mantiene la expectativa de recibir información oficial sobre el estado de Miguel Ayala.

La visibilidad del caso en redes ha permitido que la situación sea conocida a nivel nacional, y el gesto de figuras públicas como Jessi Uribe se ha limitado a replicar mensajes de apoyo que contribuyen a la difusión de información sobre la emergencia que enfrenta la familia Ayala.

Publicidad

