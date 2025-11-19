Publicidad

Giovanny Ayala rompe el silencio sobre el secuestro de su hijo con desgarradora petición

Giovanny Ayala rompe el silencio sobre el secuestro de su hijo con desgarradora petición

Giovanny Ayala, el cantante de música popular atraviesa un momento "extremadamente difícil" luego de que su hijo Miguel, junto a su mánager, fuese interceptado en la vía Panamericana.

Giovanny Ayala y Miguel Ayala
Giovanny Ayala envía emotivo mensaje acerca de su situación tras secuestro de su hijo
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

El artista de música popular Giovanny Ayala enfrenta una de las pruebas más duras, debido a que su hijo, Miguel Ayala, quien sigue sus pasos en la música, fue víctima de un secuestro junto a su mánager, Jairo Maturana, mientras se desplazaban por la Vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

El hecho, confirmado por las autoridades y medios locales, generó una profunda preocupación en el ámbito artístico y entre el público colombiano.

Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para animalitos

El suceso se presentó en un tramo vial entre Popayán y el aeropuerto de Palmira, a la altura del municipio de Cajibío.

De acuerdo con los reportes, hombres armados interceptaron el vehículo en el que se movilizaban los jóvenes, obligándolos a descender y desviándolos hacia un paraje desconocido.

Este sector, conocido por su sensibilidad en el conflicto armado, puso en máxima alerta a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, quienes desplegaron operativos de búsqueda y verificación en la zona para dar con el paradero de los secuestrados y sus captores.

El cantante, ante la rápida circulación de la noticia y la ola de comentarios en plataformas digitales, utilizó su cuenta oficial de Instagram para emitir un importante comunicado.

En un texto cargado de dolor y moderación, Ayala solicitó a la opinión pública un manejo respetuoso y prudente de la situación, poniendo un freno a la especulación.

Danna García, en shock: "He llorado y he gritado" por aterrador suceso nocturno

El comunicado de Giovanny Ayala tras el secuestro de su hijo

"En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar.

Agradecemos a quienes mostraron apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo. Gracias por entender", escribió el artista.

La familia Ayala está a la espera de cualquier avance que ofrezca esperanza o solución en esta difícil situación.

Mensaje de Giovanny Ayala respecto a su hijo, en redes sociales
Giovanny Ayala envía mensaje a través de un post de Instagram sobre su hijo
Foto: captura @giovannyayalaoficial

Miguel Ayala, de 23 años, se proyecta como un joven talento en el género popular, siguiendo la estela musical de su padre.

Su actividad reciente incluía compromisos artísticos en el departamento del Cauca. Su mánager, Jairo Maturana, lo acompaña de cerca en la construcción de su carrera.

Las autoridades, por su parte, concentran sus esfuerzos en establecer la identidad de los responsables del secuestro y la ruta de escape que utilizaron.

La preocupación aumenta dado que la zona donde se presentó la retención forzada es la misma donde recientemente el senador Temístocles Ortega sufrió un atentado.

Se espera una evolución por parte de los operativos, esperando que la prudencia solicitada por Giovanny Ayala se mantenga y que Miguel y Jairo puedan regresar.

Secuestran al hijo dé Giovanny Ayala y su manager en el Cauca

