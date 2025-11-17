Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: YEFERSON COSSIO PASÓ EL LÍMITE
NOVIA DE EPA ANUNCIA DECISIÓN
CASO JAIME ESTEBAN MORENO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para animalitos

Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para animalitos

En un gesto conmovedor Ángela Mariño, una joven que ejerció su derecho a la muerte digna tras años de lucha contra un cáncer agresivo, dejó una última voluntad extraordinario.

Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para perritos
Joven sometida a eutanasia pide emotivo deseo final en su funeral; comida para perritos
Foto: Redes sociales de tata.veterinaria
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de nov, 2025

La historia de Ángela Mariño, conocida cariñosamente por sus allegados como Angelita, transformó un momento de profundo duelo en una declaración de principios.

Ángelita, una joven activista cuyo amor por los animales se manifestó desde temprana edad, se despidió del plano terrenal durante la segunda semana de octubre, luego de tomar la decisión de someterse a la eutanasia.

Puedes leer: Denuncian aplicación de eutanasia a perritos sanos; hay chats de veterinarios burlándose

Su vida fue marcada por una tenaz batalla contra la enfermedad. El cáncer, agresivo y complejo, la acompañó desde los 12 años, aunque no fue diagnosticado por un médico humano hasta que tuvo 20, sino por un veterinario.

A este padecimiento se sumaron otras condiciones debilitantes como migrañas insoportables, endometriosis, enfermedades autoinmunes, dolores crónicos y la pérdida temporal de la movilidad en varias ocasiones.

A pesar de los desafíos, incluyendo superar cirugías para extirpar tumores de su cabeza y lograr dejar la silla de ruedas para volver a caminar con un bastón, el sufrimiento crónico la llevó a buscar una muerte digna, un derecho fundamental consolidado en Colombia para quienes enfrentan condiciones intolerables que afectan la dignidad humana.

Su última voluntad, compartida en un emotivo video junto a su amiga, la veterinaria Karla Capio, fue una enseñanza sobre cómo resignificar la muerte.

Te puede interesar

  1. Mujer y su bebé por poco pierden la vida
    Mujer y su bebé por poco pierden la vida
    Fotos tomadas de redes sociales
    Nación

    VIDEO: Se salvaron de milagro; mujer y su hijo casi son atropellados por un camión

  2. Cámara graba cómo le roban juguete a perrito
    Le roban juguete a perrito
    Fotos tomadas de redes sociales
    Nación

    Video: indignación por motociclista que le roba su juguete a un perrito en Villavicencio

Publicidad

¿Qué pidió Ángela Mariño antes de fallecer?

Ángela fue categórica en su deseo de que su despedida generara un impacto positivo, en contraste con los rituales fúnebres tradicionales que consideraba vacíos de significado tangible.

En sus propias palabras, aspiraba a que otros se sumaran a esta forma de decir adiós, "haciendo algo más significativo que gastar un montón de dinero en flores que se van a pudrir y no genera un impacto positivo, como si lo podría tener dejar un legado”.

Publicidad

El legado que Angelita buscaba cimentar se centra en el respeto y el amor incondicional hacia los seres sintientes.

Te puede interesar

  1. Farmacéutico argentino expone los pedidos que le realizan sus clientes
    Farmacéutico expone los pedidos de sus clientes
    Foto: captura de pantalla de @nicolasm4rtin
    Virales

    VIDEO: Estas son las consultas más random que hacen a diario en droguerías

  2. Omayra Sánchez niña atrapada en Armero
    Omayra Sánchez, últimos días atrapada en el lodo en Armero
    Foto: suministrada a la Kalle y AFP
    Noticias

    VIDEO: las dolorosas últimas palabras de Omayra Sánchez antes de morir atrapada en Armero

Su petición específica fue que aquellos que asistieran a su "reunión de despedida" llevaran concentrado o alimento para perros o gatos, el cual sería entregado a una fundación o sitio de ayuda animal.

Además del alimento, sugirió que el dinero que se hubiera destinado a flores fuera utilizado para costear esterilizaciones o apoyos concretos a fundaciones.

La joven también instó a los asistentes a vestir de colores y a reflexionar sobre el mensaje central que quería transmitir: “que no sean indiferentes ante el sufrimiento de los animales”.

Ángela, quien estudió medicina veterinaria y dedicó su tiempo a ayudar a los animales cuando su salud lo permitía, usó sus últimas palabras para criticar la perspectiva egocéntrica del ser humano.

Publicidad

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Viral

Colombia

Redes sociales

Mascotas