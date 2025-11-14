VIDEO: farmacéutico revela las consultas más absurdas que le hacen a diario en su turno

Un farmacéutico argentino identificado en TikTok como “@nicolasm4rtin” se volvió tendencia, luego de publicar un video en el que compartió algunas de las consultas más insólitas que recibe a diario en su lugar de trabajo.

La grabación, realizada durante uno de sus turnos, muestra al profesional explicando que decidió hacer una lista de los pedidos más llamativos que atendió en una sola jornada, con el fin de demostrar que muchas de las historias que suele contar no están exageradas.

¿Qué es lo que dice el Farmacéutico en su video?

En el video, el farmacéutico comienza diciendo: “Hice una lista con algunas cosas que me pidieron hoy en el turno para que vean que yo no exagero”. Después de esa introducción, enumera varios ejemplos que llamaron la atención de los usuarios por lo inesperado de las solicitudes.



Uno de los casos que más sorprendió fue el de una persona que preguntó si un test de embarazo podía utilizarse en una perra. Según el relato, el cliente realizó la pregunta con total seriedad, desconociendo que estas pruebas están diseñadas únicamente para detectar hormonas humanas.



Otra de las consultas que mencionó provino de una mujer que pidió ibuprofeno en jarabe para su hijo. Cuando el farmacéutico le preguntó cuántos años tenía el menor, la clienta respondió que tenía 18 años, lo que generó confusión entre quienes vieron el video. De acuerdo con el profesional, este tipo de situaciones es más común de lo que parece, especialmente cuando las personas no están seguras de las presentaciones adecuadas para su edad o condición.

En la lista también incluyó el pedido de un cliente que buscaba “pastillas para no enojarse tanto”, una frase que generó cientos de reacciones en los comentarios, pues varios usuarios interpretaron la solicitud como un ejemplo de cómo algunas personas esperan soluciones rápidas para sentimientos o comportamientos cotidianos.

Asimismo, relató que otra persona le pidió un tapabocas “sabor menta”, lo que muchos espectadores asumieron inicialmente como un chiste, pero que, según el farmacéutico, fue una solicitud real.

El video superó rápidamente miles de reproducciones y generó una ola de comentarios de otros trabajadores del sector farmacéutico que se sintieron identificados con las situaciones mencionadas. Varios de ellos afirmaron que en sus turnos también reciben preguntas que, aunque puedan resultar inusuales, forman parte de la dinámica diaria de atención al público.

La publicación, además de provocar humor entre los usuarios, abrió espacio para comentar las experiencias comunes en farmacias y la variedad de consultas que enfrentan quienes trabajan en estos establecimientos.

