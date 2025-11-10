Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: REGRESA MICHAEL JACKSON
PAOLA JARA Y JESSI URIBE, RADICAL DECISIÓN
CAPTURADO RICARDO GONZÁLES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Mujer infiel puso a tomar a su esposo y a su amante en la misma mesa sin levantar sospecha

Mujer infiel puso a tomar a su esposo y a su amante en la misma mesa sin levantar sospecha

En las últimas horas se viralizó un video de una mujer que puso a tomar a su amante y esposo en la misma mesa; en cámaras del establecimiento quedó documentada su alocada noche.

Video: mujer junto a su esposo y amante en la misma mesa
Mujer con su esposo y amante en la misma mesa
Foto: captura de pantalla de La Lengua Caribe
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

En una grabación que se viralizó rápidamente en redes sociales , una mujer logró sentar en la misma mesa a su esposo y a quien sería su amante, todo bajo una aparente calma que después desató una ola de comentarios, risas y debates en internet.

El clip fue difundido inicialmente en plataformas como Instagram y Facebook, donde los usuarios no tardaron en reaccionar ante la escena. En el video se ve a los tres protagonistas compartiendo una bebida, conversando y riendo, mientras la mujer mantiene el control de la situación.

Puedes leer: Pilló en pleno acto a su novia con el conductor que la llevaba al gym; hay video

¿Qué paso en el video de la mujer que puso a a tomar a su esposo y amante juntos?

Todo parece transcurrir con normalidad, la mujer sentada en la mitad de los dos hombres dándoles de beber de manera continua, más que todo a su esposo, pero el contexto detrás de la escena fue la que dejó sorprendidos a los internautas, según lo que se comenta, ella habría planeado el encuentro.

Te puede interesar

  1. Mujer se oculta en el baúl de un taxi para espiar a su novio
    Mujer escondida en el baúl de un taxi
    Foto: captura de redes sociales @losetodocol
    Virales

    VIDEO: Mujer se oculta en el baúl de un taxi para espiar a su novio por infidelidad

  2. Infidelidad en concierto de Jessi Uribe
    Hombre expone a su pareja en concierto
    Foto: captura de pantalla de TikTok @tussiundercover2.0
    Virales

    Destapan infidelidad en concierto de Jessi Uribe; llevaba anillo de matrimonio

La escena comienza en un ambiente tranquilo. Los tres se sientan, brindan y conversan como si nada extraño ocurriera. Sin embargo, tiempo después los gestos de los hombres empiezan a cambiar poco a poco, ya que el supuesto esposo se ve confundido y el otro hombre luce cada vez más incómodo.

Aun así, la mujer sigue serena, mostrando una mezcla de seguridad e ironía. El video rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios; algunos usuarios aplaudieron su manera de controlar la situación sin recurrir a discusiones o escándalos.

Te puede interesar

  1. Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechonea con la amante
    Caso de infidelidad, imagen de referencia
    Foto: montaje realizado por La Kalle; pantallazos tomados de redes sociales
    Virales

    Video: Mujer pilló a su marido en una infidelidad y se mechoneó con la amante

  2. La balanza delató la infidelidad de su esposo: ella vio lo que nadie más notó
    Balanza, peso, infidelidad
    Foto creada con Img-FX
    Virales

    La balanza delató la infidelidad de su esposo; ella vio lo que nadie notó

Publicidad

¿Qué dice la gente sobre el video de la mujer con su esposo y amante?

De acuerdo con quienes compartieron la grabación, la mujer habría planeado cuidadosamente el encuentro y sin una pizca de miedo en el momento que su esposo se desgonzaba, beso a su amante con descaro. Al parecer, ninguno de los dos hombres sabía que la cita tenía ese propósito. Ella simplemente los invitó a “compartir unos tragos”.

Puedes leer: Una oferta de jamón y queso fue suficiente para arruinar su cita y hacerla viral en TikTok

Publicidad

Muchos internautas lo describen como “camarón que se duerme se lo lleva la corriente” y otros como “tener los ovarios bien puestos”. Al tener el descaró o valentía de ponerle los cachos frente a sus propios ojos.

El video continúa circulando y acumulando millones de reproducciones. Aunque no se conoce aún la identidad del trío amoroso.

Mira también: La prueba de vinos que terminó en ESCÁNDALO: catador destapó INFIDELIDAD y dejó temblando al jefe

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Video

Video viral

Infidelidad

Relaciones de pareja

Colombia

Videos chistosos