VIDEO: Mujer se oculta en el baúl de un taxi para espiar a su novio por infidelidad

Lo que debía ser solamente un control de tránsito para verificar el nivel de alcohol quedó convertido en un episodio inesperado.

El conductor de un vehículo de transporte en la ciudad de Salta, Argentina fue detenido por un operativo de rutinario, la prueba de alcoholemia dio positiva, lo que implicó multa y sanciones.

La sorpresa, sin embargo, llegó cuando las autoridades abrieron el baúl del auto durante la inspección, donde encontraron a una joven de 18 años, quien resultó ser la pareja del taxista.



Su explicación fue que sospechaba que su novio le estaba siendo infiel, por lo que decidió subirse al maletero antes de que él iniciara su jornada laboral y así seguirlo sin que él lo advirtiera.

Según se informa, al momento de la detención el hombre manifestó ante los agentes algo parecido a “es que me cela”, reconociendo la presencia de la joven y su motivación.

La situación derivó no solo en la multa al conductor por manejar bajo el efecto de alcohol, sino también en una mediación informal entre la pareja que visiblemente se tensó durante el operativo.

Como era de esperarse, el video del momento, captado por los propios agentes o por testigos, comenzó a circular rápidamente en redes sociales, generando miles de respuestas; algunos lo tomaron con humor, otros lo vieron como un reflejo de “toxicidad” en las relaciones, señalando los peligros de los celos desmedidos y la falta de comunicación de pareja.

Muchos se están preguntando, ¿hasta dónde pueden llegar los celos en una pareja?, ¿es justificable que alguien se arriesgue a esconderse en un vehículo, expuesto a un control policial?, ¿y qué papel juega el consumo de alcohol y el manejo en esta clase de episodios?

Por un lado, el conductor incurrió en una infracción grave al manejar tras haber bebido; por otro, la joven puso en riesgo su seguridad al ocultarse sin medir las consecuencias.

La escena fue comentada como “una mezcla entre comedia y escándalo”, pero también como un llamado de atención.

Las leyes de tránsito y protocolos policiales están para prevenir accidentes y sancionar conductas de riesgo, pero en este caso, la unión entre celos, alcohol y transporte público generó un escenario inapropiado.

La policía local de Salta no solo levantó el acta correspondiente al manejo bajo el influjo del alcohol, sino que además documentó el hallazgo de la joven en el vehículo.

Falta por conocer si habrá sanciones adicionales para ella por esta acción, aunque por ahora el foco mediático está puesto en los memes y los comentarios en redes.

