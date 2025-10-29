VIDEO: Influencer disfrazado de bebé crea pánico en metro de Medellín

En la ciudad de Medellín se presentó un episodio que, aunque inició como una broma, generó temor, caos y fuertes críticas ciudadanas.

Todo comenzó cuando un joven influencer, conocido por sus ocurrencias en redes sociales, abordó el Metro de Medellín disfrazado de bebé, entró al vagón de la Línea A del sistema y se instaló en una cuna portátil, simulando ser un recién nacido.

La decoración infantil del disfraz, ropa de bebé, chupones, un gorrito y demás; contrastó con el entorno serio del sistema de transporte público.



Pero lo que en redes pretendía ser gracioso se transformó en alarma para quienes compartían el espacio, debido a que varios usuarios del metro reportaron que la actitud del disfrazado parecía sospechosa, incluso algunos pensaron que había una bomba dentro de la cuna o que se trataba de una amenaza.

Fue así como se activó una evacuación del vagón en plena hora de flujo de usuarios, gracias a esta situación, sufrió un impactó la movilidad y la confianza de los pasajeros.

El clip se viralizó rápidamente y superó las 630.000 reproducciones en plataformas como TikTok.

Los comentarios de rechazo no se hicieron esperar, mencionaron cosas como “Eso es incitar el pánico y debería ser denunciable”, otro pasajero opinó “Metro siempre lleno y algo así puede causar un accidente”.

Desde la empresa operadora del sistema se informó que aunque el episodio no se vinculó directamente con la avería que mantiene suspendido el servicio en varios tramos causada por socavación entre las estaciones Poblado e Itagüí, sí puso en evidencia los riesgos de convivencia y seguridad que se viven en espacios tan concurridos.

El gerente del Metro de Medellín, Tomás Elejalde, explicó que se desplegarán medidas de vigilancia adicionales, como drones, topografía avanzada y radares, para evitar que eventos de este tipo vuelvan a generar alarma entre los pasajeros.

Al mismo tiempo, reiteró que los usuarios que combinan rutas hacia el sur no deben preocuparse por la tarifa.

En redes sociales se abrió el debate acerca de ¿dónde está el límite entre una broma “viral” y una conducta que pone en riesgo la tranquilidad colectiva?

Muchos coinciden en que la creatividad del influencer se volvió irresponsabilidad, los usuarios del metro y ciudadanos en general exigen que el sistema de transporte público sea un espacio seguro, libre de actos que generen pánico o confusión.

Este incidente se suma a la serie de eventos que demuestran los desafíos que enfrenta el Metro de Medellín en materia de seguridad, infraestructura y cultura ciudadana.

La moda de “pranks” extremos en espacios públicos no parece detenerse, pero las consecuencias pueden ir más allá de la risa viral, puesto que interrumpen el servicio, generan estrés en los pasajeros y aumentan la inseguridad real.

Queda por ver si las autoridades tomarán acciones concretas contra el influencer responsable, y si el sistema de transporte reforzará sus protocolos para evitar que otra broma similar deje a los usuarios paralizados de miedo.

