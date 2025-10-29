Publicidad

VIDEO: Influencer disfrazado de bebé crea pánico en metro de Medellín

Un influencer decidió entrar al sistema de transporte de Metro de Medellín, disfrazado de bebé, generando tensión entre los pasajeros que lo vieron como una amenaza.