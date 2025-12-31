Los fallecimientos que marcaron al 2025: el año en que el mundo despidió a sus íconos

El año 2025 quedó registrado como un periodo especialmente golpeado por la muerte de figuras que, desde distintos escenarios, marcaron generaciones enteras. A lo largo de doce meses, se reportaron fallecimientos de personalidades influyentes de la música, la política, el deporte y la cultura global, hechos que generaron conmoción, homenajes y amplios debates públicos.

En algunos casos, las muertes ocurrieron tras largas batallas contra enfermedades; en otros, los hechos estuvieron rodeados de circunstancias trágicas o inesperadas. Desde líderes religiosos hasta íconos del entretenimiento, el impacto trascendió fronteras y unió a millones de personas en un duelo colectivo.

Uno de los acontecimientos que mayor repercusión tuvo fue el fallecimiento del papa Francisco, reportado el 21 de abril a los 88 años. Según la información difundida, el pontífice argentino murió en su residencia de la Domus Sanctae Marthae, cerrando una etapa histórica para la Iglesia Católica, marcada por un discurso de cercanía social y reformas internas.



Los famosos que nos dejaron en 2025

Meses después, el mundo de la música quedó sacudido con la muerte de Ozzy Osbourne, ocurrida el 22 de julio. El legendario vocalista de Black Sabbath falleció a los 76 años, tras años de lucha contra el Parkinson y problemas de salud, apenas días después de ofrecer lo que habría sido su último concierto en Birmingham. Su partida fue considerada por muchos como el cierre definitivo de una era del rock.

En Latinoamérica, la música ranchera perdió a una de sus voces más representativas con la muerte de Paquita la del Barrio, reportada el 17 de febrero a los 77 años por complicaciones respiratorias. Su legado musical y su discurso frontal siguieron siendo recordados durante el resto del año.

El listado de pérdidas también incluyó al cantautor argentino Leo Dan, fallecido el 1 de enero a los 82 años, y al diseñador italiano Giorgio Armani, cuya muerte fue reportada el 15 de julio a los 91 años, generando múltiples homenajes en el mundo de la moda.

En el ámbito político y social, se informó la muerte del expresidente uruguayo José “Pepe” Mujica el 13 de mayo, así como la del político colombiano Miguel Uribe, quien habría fallecido el 2 de agosto tras un atentado mientras realizaba actividades de campaña, un hecho que sacudió el panorama nacional.

Hollywood tampoco estuvo ajeno al impacto. Durante el año trascendieron muertes ocurridas en circunstancias complejas dentro de residencias privadas, como el caso del actor Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa, así como el asesinato del director Rob Reiner y su pareja, hechos que generaron investigaciones y amplia cobertura mediática.

A estas pérdidas se sumaron nombres como Hulk Hogan, Jane Goodall, Greg Biffle y Abraham Quintanilla, todos figuras reconocidas en sus respectivos campos.

Aunque algunos de estos fallecimientos estuvieron rodeados de versiones encontradas y procesos investigativos en curso, el 2025 quedó marcado como un año de despedidas que impactaron profundamente a la opinión pública mundial y dejaron una huella difícil de borrar en la memoria colectiva.