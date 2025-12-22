La 'Sucursal del Cielo' se prepara para la Feria de Cali 2025; conoce los artistas

Publicidad

A pocos días de que el repique de los tambores y el brillo de las lentejuelas se tomen las calles, Cali ultima detalles para recibir a miles de turistas en su 68.ª edición.

Foto: AFP
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 22 de dic, 2025

La Feria de Cali 2025, reconocida como uno de los hitos culturales más significativos del cierre de año en Colombia, está lista para desarrollarse del 25 al 30 de diciembre.

Durante seis días, la ciudad no solo será el epicentro de la salsa, sino también un vibrante escenario para actividades gastronómicas, deportivas y musicales que atraen a visitantes nacionales e internacionales.

Puedes leer: El himno que Alvin Cheme de La Suprema Corte hubiera querido escribir: "Captura la esencia"

El corazón de la fiesta late con fuerza en la Autopista Suroriental, donde el montaje de las graderías ha alcanzado un 80 % de avance.

Se estima que entre 30,000 y 35,000 personas se ubicarán diariamente en esta infraestructura para presenciar los cuatro desfiles principales: el Salsódromo, la Fiesta de mi Pueblo, el desfile de Autos Clásicos y Antiguos, y el Carnaval de Cali Viejo.

Más allá de las graderías, la preparación técnica incluye adecuaciones eléctricas e hidrosanitarias, así como la instalación de zonas gastronómicas y de restaurantes para mejorar la experiencia del público.

Artistas de la Feria de Cali del 27 de diciembre

Uno de los puntos más esperados de la programación es el Súper Concierto, que tendrá lugar el sábado 27 de diciembre en el Estadio Pascual Guerrero. La nómina de este año promete una noche histórica con la participación de íconos internacionales y locales como:

  • Marc Anthony
  • Victor Manuelle
  • El Gran Combo de Puerto Rico
  • Willy García
  • Javier Vásquez
  • Anddy Caicedo
  • Luis Alfonso (representando la música popular).

Programación día a día de la Feria de Cali

La Feria ofrece una agenda diversa que permite a los ciudadanos y turistas disfrutar de eventos tanto gratuitos como privados.

  • 25 de diciembre: La inauguración oficial con el Salsódromo, acompañado de la Feria Rural y Comunera, el Festival Alternativo Brisas Caleñas y las tradicionales Tascas.
  • 26 de diciembre: Destaca el Encuentro de Melómanos y Coleccionistas, un espacio de culto para los amantes del vinilo, además del Festival Legado y diversas casetas.
  • 27 de diciembre: Jornada de nostalgia con el Desfile de Autos Clásicos y Antiguos, que culminará con el Súper Concierto en la noche.
  • 28 de diciembre: El color se toma la vía con el Carnaval de Cali Viejo. También se celebrarán los conciertos "Cali Vive Flow" y el "Último Baile" de Silvestre Dangond.
  • 29 y 30 de diciembre: Los cierres estarán marcados por la Calle de la Feria, donde la música y el baile continúan en espacios abiertos para todo el público.

La Feria de Cali no es solo baile; es un motor financiero para la región. Sectores como la hotelería, el transporte y la alimentación esperan un repunte significativo en sus ingresos debido a la alta afluencia de turistas.

Además, quienes visiten la ciudad pueden complementar su agenda con atractivos turísticos permanentes como el monumento a Cristo Rey, los tradicionales baños en el río Pance, recorridos por el emblemático barrio Obrero o caminatas nocturnas para admirar los alumbrados navideños.

Para garantizar la movilidad, las autoridades han dispuesto cierres viales y rutas alternas en las inmediaciones de la Autopista Suroriental. Se recomienda a los asistentes planificar sus desplazamientos con antelación para disfrutar de esta 68.ª edición de la fiesta más alegre de Colombia.

