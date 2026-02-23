Mamá de Yina Calderón, destrozada por la boda de Jhonny Rivera: “Lo quería para mí”

La boda de Jhonny Rivera con Jenny López no solo fue uno de los eventos más comentados del entretenimiento nacional, sino que también dejó reacciones inesperadas entre figuras cercanas al mundo digital. Una de las que más llamó la atención fue Merly Ome, madre de Yina Calderón, quien se mostró visiblemente afectada al hablar del matrimonio del artista.

Desde hace varios años, Merly ha manifestado públicamente su "amor" por el intérprete de música popular. En más de una ocasión lo ha elogiado por su estilo sencillo, su trato con la gente y su historia de vida. Por eso, cuando se confirmó la boda del cantante, su reacción fue distinta a la de muchos seguidores que celebraron la noticia con entusiasmo.

En un video que se movió rápido por redes sociales, la madre de Yina apareció con los ojos aguados y la voz entrecortada. Allí confesó que el cantante siempre fue su “amor platónico” y que, aunque entendía que él ya había tomado una decisión, no podía evitar sentirse triste.

“Triste, se me casó don Jhonny. ¿Ustedes saben que era mi amor platónico? Yo siempre quise a don Jhonny, me parece un gran señor, sobre todo por su humildad. Yo lo quería para mí”, dijo, mientras intentaba sonreír.

Sus palabras generaron todo tipo de comentarios. Algunos usuarios lo tomaron con humor, señalando que se trataba de una expresión sincera y sin mala intención. Otros resaltaron que Merly siempre ha sido muy frentera con lo que siente y que esta vez no fue la excepción. Para muchos, el momento mostró una faceta humana que pocas veces se ve en medio de la farándula.

Aprovechó para enviarle buenos deseos a Jhonny Rivera

A pesar de su tristeza, la madre de Yina también dejó claro que no guardaba rencor. En el mismo mensaje expresó buenos deseos para la nueva pareja y reconoció que, más allá de lo que ella pudiera sentir, lo importante era que los novios estuvieran felices.

“Lo único que yo les puedo desear es que sean felices. Vendrán muchas complicaciones, no sé, pero lo importante es que ellos sean felices”, agregó.

La relación entre Jhonny Rivera y Jenny López ha sido tema de conversación desde que la hicieron pública en 2023. Desde entonces, han enfrentado opiniones divididas, especialmente por la diferencia de edad, pero ambos han mostrado que prefieren concentrarse en su proyecto de vida y en su carrera artística. La boda terminó por consolidar ese camino que ya venían recorriendo juntos.

Mientras tanto, la reacción de Merly Ome se sumó a la lista de momentos curiosos que dejó el matrimonio. Su testimonio se volvió viral no solo por lo que dijo, sino por la forma en que lo expresó: sin filtros, con nostalgia y con un toque de humor que muchos interpretaron como parte de su personalidad.