Jhonny Rivera, aparece horas antes de su matrimonio con Jenny López: "Hoy me caso"

“Hoy me caso”. Con esa frase corta y directa, Jhonny Rivera dejó claro que el gran día por fin llegó. Luego de varios meses de expectativa, el artista y su pareja, Jenny López, cuentan las horas para unirse en matrimonio frente a sus familiares, amigos y colegas del medio musical.

La boda se realizará este domingo 22 de febrero y ha despertado interés no solo por la relación de la pareja, sino por cada detalle que se ha ido conociendo en los últimos días.

El cantante no ocultó lo que siente en esta etapa previa a la ceremonia. En sus palabras, se mostró reflexivo, contento y ansioso.

“Me llegó el día. Sí, señores. Estoy reflexivo, contento, estoy ansioso, anhelando que todo salga bien, que salga bonito, que la gente que nos va a acompañar disfrute esta celebración”, expresó, dejando ver que vive estas horas con una mezcla de nervios y emoción.

Desde que se hizo pública su relación, Jhonny Rivera y Jenny López han sido tema constante de conversación. Sin embargo, en esta ocasión, la atención se centra en el momento que marcará un nuevo capítulo para ambos.

El artista ha compartido con sus seguidores cómo se prepara para la ceremonia y ha dejado claro que quiere que este día sea especial no solo para ellos, sino también para quienes los acompañen.

Uno de los anuncios que más llamó la atención fue que el propio Jhonny reveló que mostrará detalles de su boda a través de Instagram. Según dijo, contará lo que ocurra durante la jornada por medio de sus historias, lo que ha generado expectativa entre sus seguidores, que esperan ver desde los preparativos hasta los momentos más importantes del evento.



¿Cómo será la boda de Jhonny Rivera?

La boda se realizará en un ambiente familiar y rodeado de personas cercanas a la pareja. Aunque en un inicio se pensó en algo más reservado, con el paso del tiempo la lista de invitados creció y ahora el evento contará con amigos y colegas que han acompañado a Jhonny Rivera en su carrera artística.

Para muchos, esta unión se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados del mundo del entretenimiento.

El cantante ha dejado ver que no solo está pendiente de la ceremonia, sino también de que quienes asistan se sientan cómodos y disfruten. Por eso, ha insistido en que su deseo es que todo salga bien y que la celebración sea recordada como un momento alegre. Esa actitud ha sido bien recibida por sus seguidores, quienes han llenado sus redes con mensajes de apoyo y buenos deseos.

Jenny López, por su parte, también ha sido protagonista en los días previos. La cantante ha compartido algunos adelantos relacionados con el evento y ha generado expectativa por el vestido que usará en la ceremonia.