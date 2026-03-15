¿Timothée Chalamet se cayó en las escaleras en los Óscar 2026? Esto es lo que se sabe

Durante la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026 surgió una inesperada controversia que encendió las redes sociales. Mientras las estrellas más brillantes de Hollywood desfilaban por la alfombra roja para celebrar lo mejor del cine, el nombre de Timothée Chalamet se volvió tendencia global debido a un presunto accidente que habría sufrido en las escaleras del evento.

Durante la tarde de este domingo 15 de marzo de 2026 comenzó a circular una imagen en la que, aparentemente, se observa al actor protagonizando una caída en las escaleras de la alfombra roja. La escena, que habría sorprendido a algunos asistentes, rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales.

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A pesar del impacto visual de la fotografía y la preocupación expresada por numerosos usuarios, la veracidad del suceso aún está bajo la lupa. Varios fanáticos señalaron que la imagen podría haber sido creada o alterada con inteligencia artificial, por lo que su autenticidad sigue siendo cuestionada.



Hasta el momento, la Academy of Motion Picture Arts and Sciences no ha emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del protagonista de Dune. De igual forma, ni los organizadores del evento ni el equipo de relaciones públicas del actor han confirmado si el incidente ocurrió realmente o si se trata de un montaje que circula en internet, pero debido a sus últimas declaraciones, muchos internautas realizaron mensajes donde se burlaban de este hipótetico accidente, al punto que han aparecido memes con relación a lo ocurrido.

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La polémica de Timothée Chalamet antes de los Premios Óscar 2026

Independientemente de la veracidad de la imagen viral, Timothée Chalamet también ha estado en el centro de algunas críticas en los días previos a la ceremonia. Parte de la controversia surge por declaraciones del actor relacionadas con el ballet y la ópera, comentarios que generaron reacciones negativas en un sector del público.

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El actor afirmó que no le interesaba trabajar en producciones de ballet u ópera, disciplinas en las que según sus palabras algunos artistas intentan “mantener viva esta cosa”, aunque, en su opinión, “a nadie le importa esto ya”. Estas declaraciones provocaron diversas críticas en redes sociales.

Este escenario recuerda al que enfrentó recientemente la actriz Karla Sofía Gascón, quien vio afectadas sus posibilidades de triunfo tras la filtración de antiguos mensajes publicados entre 2020 y 2022 que fueron señalados como racistas y xenófobos.

Al igual que ocurrió con la protagonista de Emilia Pérez, la polémica en torno a Chalamet ha dividido a los seguidores del cine. Mientras algunos consideran que su talento debería prevalecer por encima de sus opiniones personales, otros creen que sus declaraciones también deben ser parte del debate público.

