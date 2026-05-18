Se acerca la tormenta del año: 24 horas de lluvias y rachas de viento en estas regiones

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un aviso claro: nos enfrentamos a lo que muchos ya califican como la tormenta del año, una jornada de 24 horas marcada por la inestabilidad, lluvias que no dan tregua y vientos que pondrán a prueba la resistencia en España.

Según los expertos, el panorama será muy variable, alternando fuertes aguaceros en puntos estratégicos con cielos despejados en otras regiones gracias a la influencia del anticiclón de las Azores.

El foco de atención principal se sitúa en el nordeste de Cataluña. Durante la primera parte de este lunes, los litorales y el cuadrante nordeste vivirán chubascos acompañados de tormentas localmente fuertes y persistentes.



Si te encuentras en estas zonas, prepárate para cielos muy nubosos y precipitaciones que podrían complicar los desplazamientos habituales durante todo el día.



Esta situación no es exclusiva del territorio catalán; la Comunidad Valenciana también está bajo aviso, especialmente en el interior norte, donde las tormentas podrían hacer acto de presencia con fuerza, sin descartar que se extiendan a otras zonas del litoral.

No bajen la guardia en el resto del arco mediterráneo y zonas del interior. En Aragón, se esperan chubascos aislados concentrados en el Pirineo y el extremo oriental del sistema Ibérico.

Puedes leer: Captan por primera vez ruptura de placa tectónica en el Pacífico; así se ve por dentro

Por su parte, en Castilla-La Mancha, la provincia de Albacete podría registrar algunas lluvias dispersas, mientras que en la Región de Murcia la actividad se sentirá con más probabilidad en las zonas de sierra.

Publicidad

Incluso las Islas Baleares tendrán su dosis de agua, con chubascos aislados previstos principalmente al norte de Mallorca y en Menorca.

En el otro extremo del mapa, el noroeste peninsular también tiene su propio guion meteorológico. En Galicia, la llegada de un frente a últimas horas del día dejará lluvias débiles, especialmente en el área de Fisterra.

Publicidad

Sin embargo, el verdadero protagonista en esta zona será el viento. La Aemet ha advertido sobre intervalos de viento fuerte en el norte de Galicia, una situación que se repetirá en las Islas Canarias.

Puedes leer: VIDEO: Científicos descubren misterioso y gigante 'huevo de oro' en el fondo del océano

En el archipiélago canario, el alisio soplará con intensidad moderada y rachas fuertes, acompañando a cielos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas con más relieve.

A pesar de este escenario de paraguas y chubasqueros, España vive una curiosa contradicción térmica.

Mientras la tormenta descarga en el este, el anticiclón de las Azores está extendiendo su ala protectora hacia el resto de la Península, garantizando un tiempo estable en gran parte del territorio.

Esto se traduce en un aumento generalizado de las temperaturas máximas. En la Comunidad de Madrid, Extremadura y Andalucía, el ambiente será mucho más cálido durante la tarde, con cielos que apenas presentarán nubes altas.

Publicidad

Incluso en lugares como el Principado de Asturias o el País Vasco, donde las nieblas matinales y las brumas podrían reducir la visibilidad en zonas altas a primera hora, se espera que los termómetros suban a medida que avance la jornada.