Captan por primera vez ruptura de placa tectónica en el Pacífico; así se ve por dentro

Debajo del azul profundo del Pacífico canadiense, algo masivo se está rompiendo y, por primera vez en la historia, y hay fotos para demostrarlo.

Un equipo internacional de científicos de Estados Unidos, Suiza y Canadá ha logrado capturar imágenes directas de una placa tectónica en pleno proceso de desgarro.

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Se trata de la placa Explorador, un fragmento de corteza oceánica que lleva unos cuatro millones de años "luchando" bajo las olas frente a la isla de Vancouver, pero que ahora parece estar llegando a su etapa final.



Para entender este drama submarino, hay que imaginar que la corteza terrestre funciona como una cinta transportadora. En un proceso llamado subducción, las placas oceánicas se hunden en el manto terrestre, esa capa caliente y semisólida que está justo debajo de nosotros.

Este hundimiento es el motor que mueve todo el planeta, pero la placa Explorador ha decidido ir a su propio ritmo, y eso le está costando la integridad.

🧨: Des scientifiques ont annoncé que la croûte terrestre sous l’océan Pacifique a commencé à se déchirer. pic.twitter.com/nwoUDHajWf — Neural Space (@NeuralSpace_) April 30, 2026

Mientras su vecina, la placa de Juan de Fuca, se desliza hacia el interior de la Tierra a una velocidad de cuatro centímetros por año, la pequeña Explorador apenas se mueve a la mitad de esa velocidad. Esta diferencia de ritmos creó una tensión insoportable que dio origen a la Zona de Falla de Nootka.

Lo que antes era solo una sospecha teórica, ahora es una realidad visual gracias a la expedición CASIE21 a bordo del buque Marcus G. Langseth.

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El equipo, liderado por Brandon Shuck de la Universidad Estatal de Luisiana, utilizó una técnica que funciona de forma muy similar a una ecografía médica.

Enviaron ondas de sonido al fondo del mar y registraron cómo rebotaban en las capas de roca profunda. El resultado fue una revelación: la Zona de Falla de Nootka es en realidad una red de fracturas de unos 20 kilómetros de ancho que atraviesa desde los sedimentos superficiales hasta el manto superior.

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Lo más impresionante del hallazgo son los dos grandes desgarros detectados en la losa de la placa debajo de la fosa marina.

Los datos muestran que la ruptura en el sector de la placa Explorador es abrupta y dramática: hay un desnivel vertical de más de tres kilómetros en una distancia horizontal de apenas dos kilómetros.

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Es, básicamente, un precipicio subterráneo colosal que marca el desprendimiento de la placa.

A diferencia de su vecina Juan de Fuca, bajo la isla de Vancouver la placa Explorador ya no genera temblores ni terremotos de baja frecuencia. Esto es una señal clara para los expertos de que la placa está en una fase muy avanzada de desacoplamiento. En términos sencillos, se está soltando del sistema.

Si este proceso de ruptura se completa, la famosa zona de subducción de Cascadia podría acortarse unos 75 kilómetros. Esto representa aproximadamente un doceavo de su longitud total, un cambio significativo en el mapa geológico de la región que apenas estamos empezando a comprender.

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Por ahora, los científicos han dejado de "intuir" cómo muere una zona de subducción para empezar a observarlo en alta resolución.