VIDEO: Científicos descubren misterioso y gigante 'huevo de oro' en el fondo del océano

La oscuridad de las profundidades marinas suele guardar secretos que parecen sacados de la imaginación de un guionista de Hollywood.

En 2023, durante una expedición en las gélidas aguas del golfo de Alaska, un equipo de exploradores de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica) se topó con algo que dejó a la comunidad científica rascándose la cabeza: un objeto brillante, de unos diez centímetros de diámetro, que fue apodado de inmediato como el "orbe dorado".

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Esta esfera estaba firmemente sujeta a una formación rocosa a más de tres kilómetros de profundidad, un lugar donde la presión es aplastante y la luz solar jamás llega.



Lo más intrigante del hallazgo no era solo su color metálico y llamativo, sino una pequeña abertura en su superficie.

Esta especie de "puerta" sugería dos posibilidades que dispararon las teorías en redes sociales: o algo había intentado entrar, o algo muy extraño acababa de nacer de allí.

Durante meses, las especulaciones volaron. ¿Era un huevo de una especie desconocida? ¿Un organismo nunca antes visto?

La incertidumbre duró más de dos años, mientras los expertos se sumergían en un complejo análisis de laboratorio.

Para resolver el enigma, los investigadores no lo tuvieron fácil. Primero, tuvieron que utilizar el Deep Discoverer, un vehículo operado a distancia que es básicamente un robot de alta tecnología capaz de maniobrar en condiciones extremas.

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Con una precisión quirúrgica, activaron un sistema de succión para recoger la muestra sin dañarla y subirla a la superficie.

Desde el fondo del mar, el objeto viajó directamente al Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian, donde un equipo multidisciplinario comenzó la verdadera labor de detective.

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Allen Collins, zoólogo y director del Laboratorio Nacional de Sistemática de NOAA Fisheries, lideró esta investigación que fue mucho más allá de una simple inspección visual.

No bastaba con mirar la esfera bajo el microscopio; el equipo tuvo que emplear herramientas de genética, bioinformática y estudios morfológicos profundos para dar con la respuesta.

Tras procesar cientos de muestras y comparar datos, la ciencia dictó su veredicto final: el misterioso objeto dorado no es un huevo ni un alienígena, sino los restos de una anémona gigante.

Específicamente, se identificó como parte de la especie Relicanthus daphneae. Lo que los científicos encontraron fue la base del cuerpo de este organismo.

En condiciones normales, esta estructura de tono dorado permanece oculta bajo el resto del cuerpo de la anémona, pero en este caso particular, quedó totalmente expuesta al entorno.

Es un giro fascinante de la naturaleza: lo que parecía un tesoro o un nido misterioso resultó ser el "cimiento" de un animal marino de gran tamaño que habita en las profundidades.

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A pesar de haber identificado el "qué", el "cómo" sigue siendo una incógnita que alimenta la curiosidad de los expertos de la NOAA. ¿Qué pasó con el resto de la anémona?

Es posible que el organismo haya muerto y se haya descompuesto, dejando solo su base adherida a la piedra, o quizás decidió trasladarse a otra ubicación, dejando atrás esta estructura.

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Aunque los análisis confirmaron su origen biológico, los científicos admiten que es probable que nunca sepan con total certeza qué evento separó a la anémona de su brillante base dorada.