Encuentran extraño hombre que habla idioma nunca antes escuchado, ¿un extraterrestre?

Durante el espacio televisivo 'Chi l'ha visto?', de Italia, el cual busca personas desaparecidas y casos sin resolver. Las autoridades de Roma, presentaron el caso de una historia donde un hombre hablaba un idioma extraño, no recordaba su nombre y tenía 150 dibujos extraños.

“Es un hombre joven, que aparenta entre 35 y 40 años”, destacó una autoridad local durante su intervención. Sumado a esto explicó que la persona debe tener problemas de salud mental y tiene dificultades para comunicarse. Sin embargo, explicó que gracias al apoyo de un traductor ruso, se pudo comunicar.

De igual forma, se conoció que el hombre se encontraba en situación de calle y que suele divagar por la zona de la estación de Roma Termini. El sujeto se comunica con una lengua que no se puede entender, dado que parece ser una presunta combinación de palabras, de igual forma, los lugareños le pusieron Mickey Mouse, ya que su única compañía es un ratón que lo sigue.

¿Qué se encontró dentro de las pertenencias del hombre?

El programa de televisión reveló que el hombre tenía 150 bocetos, mapas y fotografías de lugares, los cuales mostraban computadores, escritorio, los cuales se encontraban acompañados de números y algunas palabras legibles, adicionalmente, en cada imagen se repetía el año 1993.

La asesora de política social Barbara Funari fue quien quiso llevar esta historia al programa ‘Chi l’ha visto?’, espera que alguien pueda reconocer e identificar al individuo de 1.90 metros de altura. Días después se conoció en la página oficial del programa una publicación que dice: “Caso resuelto.”

Posteriormente, Funari expresó su satisfacción al decir: “Elegimos seguir también esta vía para ayudarlo a recuperar su identidad, y con ella, una parte esencial de su dignidad. Contar con una identidad es clave para continuar ofreciéndo la atención que necesita, en coordinación con los servicios sociales del Municipio Roma I Centro, la Policía de Roma Capital y todas las fuerzas del orden ya involucradas”.

Por lo cual, se espera que dentro de los próximos episodios se pueda resolver la identidad del hombre y la conclusión de la historia. Con el fin de esclarecer toda la información recolectada.

