Felino ataca a guacamayo en plena exhibición pública en zoológico; estado del animalito

Un espectáculo con animales en el Buinzoo, ubicado en Chile, terminó en un episodio inesperado que ya está dando de qué hablar en redes sociales. Durante una presentación educativa, un felino serval se lanzó contra una guacamaya roja (Ara macao) en pleno escenario frente al público.

El hecho quedó grabado en un video que rápidamente circuló en TikTok y otras plataformas, mostrando el instante exacto en el que el felino atrapó al ave en el aire, mientras un cuidador intentaba separarlos con desesperación. Los asistentes, sorprendidos por la escena, reaccionaron con gritos y confusión, lo que obligó al personal del zoológico a intervenir para calmar a los visitantes y controlar al animal.

Horas después del incidente, el Buinzoo emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido. Según la institución, el guacamayo se encontraba fuera de su “línea natural de presentación” cuando fue interceptado por el serval justo en el momento en que volaba hacia la mano de su cuidador.

El zoológico explicó que la reacción del felino corresponde a un comportamiento natural de su especie y aclaró que en más de 10 años realizando estas actividades jamás habían enfrentado un hecho similar. Aun así, el equipo de Bienestar Animal actuó de inmediato y trasladó al ave al hospital veterinario del recinto, donde recibió atención médica. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el guacamayo no logró recuperarse y murió a causa de las heridas.

“Esta situación, completamente fuera de lo normal, nos tiene profundamente dolidos, considerando que esta ave había nacido en el bioparque y fue criada a mano por sus cuidadores”, señaló el Buinzoo en su declaración oficial. Además, informaron que están reforzando sus protocolos de seguridad para prevenir nuevos incidentes de este tipo.

Lo que dicen los expertos sobre el ataque

El episodio abrió un fuerte debate sobre la seguridad en los shows que mezclan especies tan distintas. Mauricio Del Valle, director ejecutivo del Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces de Chile, explicó que exponer a un depredador y una posible presa en el mismo espacio siempre representa un riesgo.

“Estos felinos son cazadores naturales de aves. Aunque estén entrenados, nunca pierden su instinto de ataque. El simple movimiento de un ave volando puede activar su respuesta de caza”, señaló el especialista en conversación con BioBioChile.

Del Valle también recordó que este tipo de presentaciones están reguladas por la Ley 19.473 y que corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) fiscalizar su cumplimiento. “Los protocolos existen justamente para evitar estas situaciones y resguardar tanto el bienestar animal como la seguridad del público”, añadió.