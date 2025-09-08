El dinero que entregaría la póliza a los papás de Valeria Afanador; jugosa suma

Han pasado ya varios días desde que se conoció la trágica noticia de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el 12 de agosto en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, y cuyo cuerpo fue hallado el 29 del mismo mes en aguas del río Frío. Desde entonces, el caso ha estado rodeado de dudas, especialmente por las supuestas irregularidades dentro de la institución y los cuestionamientos sobre si hubo o no alteración en la escena de su desaparición.

La polémica tomó más fuerza cuando el abogado Julián Quintana, representante de la familia de Valeria, denunció que en el colegio se hicieron cambios en el lugar donde la menor fue vista por última vez. Según él, se habrían realizado modificaciones con rejas, cemento y tierra que podían haber afectado la investigación.



Frente a esto, el abogado Francisco Bernate, representante legal del colegio, respondió en Noticias Caracol que sí se realizaron ajustes en el cerramiento, pero que todo fue con autorización de las autoridades. “No fue una actuación para ocultar nada. Esos cambios se hicieron con orden y autorización después de que ya se habían recogido las pruebas”, afirmó.

Revelan chat de profesores de Valeria Afanador /Foto: Colegio: Bomberos Cundinamarca (composición creada con IA)

Lo que dicen los profesores y los chats internos

Entre las pruebas más recientes se encuentran actas oficiales y los chats de los profesores, donde quedó registrado el momento en que se encendió la alerta por la ausencia de la niña. Una de las profesoras que estuvo con Valeria en la mañana relató que tuvo clase con ella hasta las 10:05. En ese momento, la niña salió para el descanso, pidió un balón en el salón de deportes y ya no regresó.

La docente explicó que los compañeros de Valeria fueron los primeros en notar que no había vuelto al aula. Varios se acercaron a decirle: “Mis, Valeria no está”. La profesora pensó que estaba en la cancha, pero al no encontrarla, otra maestra reportó por el chat interno: “No estaba Valeria”. Ese mensaje fue enviado a las 11:14 a. m., casi una hora después de perderle el rastro.

Publicidad

Las cámaras de seguridad también fueron clave. Allí se observa a Valeria caminando cerca de la reja en varias ocasiones hasta que, sobre las 10:10, logra salir hacia la zona del río. Aun así, el reporte oficial a los padres y a las autoridades se hizo solo hasta el mediodía, lo que generó críticas por la demora en activar los protocolos de búsqueda.

El dinero que entregaría la póliza a los papás de Valeria Afanador

El tema económico también salió a la luz en medio de este caso. En entrevista exclusiva con Daniel Muñoz Aris, en La Red Viral, Francisco Bernate habló sobre la póliza escolar que cubría a Valeria Afanador. El abogado confirmó que la cifra es bastante alta y va mucho más allá de lo que se ha especulado.

Publicidad

“Sé que es un número relevante, sé que pasa de nueve ceros, es un número muy importante y no son 100 millones de pesos, significativamente es más”, aseguró Bernate. Aunque no dio el valor exacto, dejó claro que la póliza supera con creces los montos usuales en este tipo de seguros.

El representante del colegio también aclaró que los beneficiarios de ese dinero serían los padres de Valeria. Explicó que ese tipo de pólizas está diseñada para cubrir situaciones extremas como la que vivió la familia Afanador, por lo que la compañía aseguradora tendrá que responder con la suma acordada en el contrato.

Sobre las responsabilidades internas, Bernate admitió que había dos profesores encargados del cuidado de la menor en el momento del descanso y señaló que eso está plenamente documentado en la investigación. De igual forma, insistió en que la institución está colaborando con las autoridades para que se aclaren todas las dudas del caso.